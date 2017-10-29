الشرقية للاستقدام تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الشرقية للاستقدام عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية شاغرة، للسعوديين والخليجين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” المنطقة الشرقية، ورابغ ” .

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول المشتريات- الاستراتيجية (رابغ) .

– مسؤول المشتريات- المراقبة (المنطقة الشرقية ) .

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: ” هنا ” .