220 حكماً لقضايا تعزيرية جراء ” الواتساب “

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر أن عدد القضايا التعزيرية التي تنظرها المحاكم الجزائية بسبب الهواتف المحمولة و التي صدرت بها أحكام أو خضعت للتحقيق أمام النيابة العامة بلغت نحو 220 قضية خلال ستة أشهر فقط لتسجل 25%من أجمالي القضايا .

وأفادت المصادر أن سجلات التقاضي كشفت وجود دعوى مرفوعة ضد مواطن لتلفظه على آخر عبر تطبيق ” واتسآب ” بعبارة ” أعلى مافي خيلك اركبه ” ، بينما صدر حكم بجلد سيدتين 10 جلدات لتبادلهما السب والقذف عبر ” الواتسآب ” ، ويواجه متهم قضية ابتزاز فتاة بعدما صورها بهاتفه المحمول في مواضع مخلة إثر علاقة سابقة بينهما.