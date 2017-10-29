القرود تشوه المنظر العام في عقبة ضلع

محمد بن طحيطح (صدى):

اعتاد عدد من المارة بإلقاء بقايا الأكل للقرود المنتشرة على جنبات الطريق في عقبة ضلع، مما جعل المكان أشبه بمكب للنفايات .

وقد أعرب الكثير عن استيائهم من ذلك التصرف الذي يشوه المنظر العام مطالبين بوضع عقوبات على مرتكبي تلك التصرفات، موضحين بأن تواجد القِرَده بجانب الطريق العام يشكل خطراً على مرتادي الطريق .

الجدير بالذكر بأن القرود تنتشر على امتداد عقبة ضلع بسبب تصرفات بعض المواطنين الذين يقومون بإلقاء مخلفات الأطعمة لها.