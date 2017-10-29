مصادرة 9 أطنان خضروات وفواكه بالدمام

خالد الضبيبي(صدى):

أجرت بلدية غرب الدمام العديد من الجولات الميدانية التي خلال العام المنصرم ١٤٣٨هـ، حيث تمت مصادرة 9 أطنان من الخضار والفواكه وتسليمها إلى الجمعيات الخيرية ، كما تم تحرير ١٢٠٠ إنذار على محال مخالفة.

وقال رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني، أن البلدية نفذت جولاتها الميدانية على المحال الغذائية خلال العام الهجري المنصرم على 2700 محل، وجهت خلالها 1200 إنذار على المحلات المخالفة للأنظمة ولوائح الجزاءات والمخالفات البلدية.

وأوضح أنه تم إزالة 95 بسطة و64 عربة وصندقة تستخدم لعرض الخضار والفواكه. مشيراً إلى التنسيق مع الجمعيات الخيرية التي تسلمت ما يقارب 9 أطنان من الخضار والفواكه المصادرة من قبل إدارة الأسواق بالبلدية.

ودعا رئيس البلدية -في ختام حديثه- المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات والطوارئ 940.