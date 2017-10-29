قرقاش يكشف مضمون مقابلة أمير قطر مع قناة أمريكية قبل إذاعتها

طلال الضوي(صدى):

كشف وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مضمون مقابلة أمير قطر تميم بن حمد مع قناة أمريكية قبل إذاعتها وما قد يقوله بها.

وقال قرقاش، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” إن التوجه للإعلام الغربي والهجوم على السعودية والإمارات في هذه المرحلة توجه يائس، ليقبل عزلته عن محيطه دون تباكٍ أو يبدأ ما يجب عليه عمله.

وعن المقابلة التليفزيونية لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، واللقاء التليفزيوني لأمير قطر تميم بن حمد الذي سيذاع اليوم الأحد قال قرقاش، ” الاستنتاج الخاطئ للشقيق المرتبك أن حلّ أزمته المزيد من الإعلام، ١٢٠ دقيقة مع الماضي المسؤول عن الغدر، ٦٠ دقيقة قادمة من المظلومية والإنكار ” .

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن “ انحسار الاهتمام الدولي بأزمة الشقيق المرتبك يقلقه، السيادة التي أسس عليها مظلوميته سفينة مثقوبة غارقة، آن الأوان لمراجعة حقيقية تنقذه ” ، مؤكدًا أن “ الإشكالية الحقيقية في طبيعة النصح والناصح، فهو ضائع بين المكابر والمدافع عن سجل الغدر والتطرف والغريب الذي يخوض معاركه على حساب المرتبك ” .