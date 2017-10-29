سيدة تلد 3 توائم ذكور في مستشفى الملك عبدالله ببيشة

محمد بن طحيطح (صدى):

شهد مستشفى الملك عبدالله في بيشة أول أمس ولادة ثلاثة توائم ” ذكور ” ، بعد أن تمكن الفريق الطبي بالمستشفى من تسهيل عملية الولادة .

وأوضح الأطباء اللذين أشرفوا على الحالة أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل الأم وهي في حالة ولادة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها، و تسهّيل دخولها إلى غرفة العمليات وعلى الفور تم التدخل الجراحي بإجراء عملية قيصرية طارئة ناجحة، وتم استقبال الأجنة، وتطبيق إِجراءات السلامة الإلزامية لهم حسْب السياسات والإِجرَاءات المعتمدة، طِبقاً لمعايير الجودة الوطنية، ونقلهم بأمان إلى وحدة رعاية حديثي الولادة بالمُستشفى تحت إشراف طاقم طبي وتمريضي مؤهل.

وأفاد الأطباء أن الاطفال يتمتعون بصحة جيدة وقد قدمت لهم العناية الصحية والتمريضية اللازمة مؤكداً أن إجراء نقلهم لقسم الحضانة للاطمئنان فقط.