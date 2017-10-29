الحربش: اعتماد 30 ألف متقدم ومتقدمة وإرسالها لجهات التوظيف

نايف السالم(صدى):

قال وكيل وزارة التعليم للابتعاث، المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش اليوم الأحد أنه تقدم نحو 3 ملايين زائر وزائرة بطلب الابتعاث في برنامج ” وظيفتك وبعثتك ” وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للسنة الـ12.

وأفاد الحربش أنه تم استبعاد 60 الف متقدم ومتقدمة حيث تبين نقص في متطلبات الابتعاث الخاصة بهم، بينما تم الموافقة على 90 ألفاً منهم انطبقت عليهم الشروط العامة ، وتم اعتماد بيانات 30 ألف متقدم ومتقدمة وإرسالها لجهات التوظيف المشاركة في برنامج ” وظيفتك – بعثتك ” .

جاء ذلك خلال إعلانه عن مشروع إعادة هيكلة ” برنامج الابتعاث ” .