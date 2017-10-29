مصرع 20 حوثيا بالقرب من جازان بينهم قيادي
كشفت مصادر أنه قتل 20 شخصاً من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية أمس السبت في عمليات قام بها التحالف العربي على حدود المملكة الجنوبية بالقرب من جازان.
وأوضحت المصادر أنه اعترفت المليشيات الحوثية بمقتل القيادي خالد المؤيد نجل نائب وزير الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب، وهو الذي ظل خلال الفترة الماضية يظهر عبر عدة مقاطع فيديو مهددا باقتحام الرياض قبل أن يلقى مصرعه في عملية نوعية للتحالف العربي .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 5 ساعات
الله ينصركم ويثبت اقدامكم ياجنودنا البواسل ,, ويردكم لأهاليكم سالمين غانمين ,, آمين ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 5 ساعات
الحمد لله رب العالمين
اللهم عليك بالحوثيين الروافض المجوس وكل خائن