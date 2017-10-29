مصرع 20 حوثيا بالقرب من جازان بينهم قيادي

حسن الجعفري(صدى):

كشفت مصادر أنه قتل 20 شخصاً من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية أمس السبت في عمليات قام بها التحالف العربي على حدود المملكة الجنوبية بالقرب من جازان.

وأوضحت المصادر أنه اعترفت المليشيات الحوثية بمقتل القيادي خالد المؤيد نجل نائب وزير الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب، وهو الذي ظل خلال الفترة الماضية يظهر عبر عدة مقاطع فيديو مهددا باقتحام الرياض قبل أن يلقى مصرعه في عملية نوعية للتحالف العربي .