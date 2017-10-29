امرأة أمام المحكمة: زوجي يعذبنى بإطفاء السجائر فى جسدى لرفضي إعطائه راتبي

القاهرة(صدى):

اشتكت سيدة تعمل محاسبة في أحد البنوك المصرية من زوجها الذي لا يعمل وتنفق عليه وهو جالس بالمنزل وحين رفضت إعطاءه الراتب قام بتعذيبها وإطفاء السجائر في جسدها.

وقالت الزوجة في محضر أقوالها بقسم الشرطة، إنها حصلت على حكم من محكمة جنح إمبابة بحبسه سنتين، كما أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وبعد أن تسبب فى إجهاضى بسبب جنونه وجبروته.

وتابعت: ” كنت أذهب لعملى والكدمات تملأ وجهى، وأتحجج كثيرًا لتفادى تدخلاتهم، وتطورت الأمور إلى حد تعذيبى بالحرق بطفى السجائر فى جسدى، وحرمانى من الطعام، وفى آخر خلاف ضربنى بشكل مبرح وطردنى غارقة فى دمائى، فحررت محضرا ضده بقسم شرطة إمبابة، أرفقت به تقريرا طبيا بإصاباتى وحصلت على حكم بحبسه سنتين.. أقمت دعوى طلاق للضرر خوفا على حياتى من تصرفاته، خصوصا بعد قبول استئنافه على الحكم بحبسه “.