امرأة أمام المحكمة: زوجي يعذبنى بإطفاء السجائر فى جسدى لرفضي إعطائه راتبي
اشتكت سيدة تعمل محاسبة في أحد البنوك المصرية من زوجها الذي لا يعمل وتنفق عليه وهو جالس بالمنزل وحين رفضت إعطاءه الراتب قام بتعذيبها وإطفاء السجائر في جسدها.
وقالت الزوجة في محضر أقوالها بقسم الشرطة، إنها حصلت على حكم من محكمة جنح إمبابة بحبسه سنتين، كما أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وبعد أن تسبب فى إجهاضى بسبب جنونه وجبروته.
وتابعت: ” كنت أذهب لعملى والكدمات تملأ وجهى، وأتحجج كثيرًا لتفادى تدخلاتهم، وتطورت الأمور إلى حد تعذيبى بالحرق بطفى السجائر فى جسدى، وحرمانى من الطعام، وفى آخر خلاف ضربنى بشكل مبرح وطردنى غارقة فى دمائى، فحررت محضرا ضده بقسم شرطة إمبابة، أرفقت به تقريرا طبيا بإصاباتى وحصلت على حكم بحبسه سنتين.. أقمت دعوى طلاق للضرر خوفا على حياتى من تصرفاته، خصوصا بعد قبول استئنافه على الحكم بحبسه “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 5 ساعات
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في ” الصحيحين
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
في كل طاغيتاً ظالم
كان زمان[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 5 ساعات
الله ينصفك .. ويعوضك خيراً …..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
ليس من شيم الرجال ان تتعدى على راتب زوجتك
حسون[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات
يمكن فاقعه قلبه . بعض الزوجات تشتري لابوها ارض واخوها سياره راتبها لاهلها.. وتنسي زوجها وهو الشخص الوحيد. الي متحمل غيابها عن البيت وقت ساعات العمل…. لاكن فلاخير تصرفه خطا 100%. ويستاهل العقوبه.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ 3 ساعات
ترا للصبر حدود مهما كان ما تسمحين له ابدا بتعذيبك اخلعيه واطلبي عوض التعذيب والمعاملة السيئة اللي عشتيها معه وامثاله كثير اللي يبون لهم سجن من يوم انه عاطل وهي تشتغل انا انصح اي وحدة لا تتزوج عاطل مهما كان خاصة اذا متوظفة تراه خالي من الدين والاخلاق والمرجلة مجرد ذكر متسلط
Ghadi[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله عليه والله مو رجال اللي يمد يده على حرمه ذا من اشباهه الرجال (:
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان