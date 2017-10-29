بالصور.. ملتقى لوحة ” اليوم الواحد ” بالرياض

تركية البدر(صدى):

أقيم، اليوم السبت، ملتقى لوحة اليوم الواحد لمجموعة من الفنانات من مختلف الاتجاهات الفنية، وذلك ضمن الأنشطة المتوالية لمرسم الفن الحر بالرياض.

وأنجزن بأساليب متنوعة في وقت قياسي عمل فني خلال يوم واحد تبادلن فيه الخبرات والتعارف، حيث يعتزم مرسم الفن الحر إقامة مثل هذه الملتقيات بشكل دوري لإثراء النقاش ويتيح للموهوبات والمحترفات متعة المشاركة والحوارات المفيدة.

يشار إلى أن أسماء الفنانات مها السويلم، رفيعه الزهراني، فاطمه الزهراني، إيمان العمودي، مشاعل بن سبتان، داليا الموسى، وتنظيم هناء المفلح.

