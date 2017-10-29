1149 موظفاً يتلقون برامجاً تدريبية متنوعة بشركات المطاحن

طلال الغامدي(صدى):

استهلت شركات المطاحن الأربعة تنفيذ الخطة التدريبية لـ 1149 موظفاً معاراً من المؤسسة العامة للحبوب تماشيًا مع خصخصة الشركات .

وقال معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن بالمملكة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التدريب الذي انطلق الأسبوع الماضي تضمن برامج تدريبية سلوكية وتخصصية في الموارد البشرية والمستودعات والمشتريات والمالية والتسويق والمبيعات والجودة النوعية والسلامة الصناعية والتشغيل والصيانة والخدمات الفنية،وتشمل المستويات الوظيفية من القيادات وحتى المستوى الرابع من الموظفين.

وتنوعت الدورات بين التخطيط الاستراتيجي ومفاتيح الإنتاجية وبناء مؤشرات الأداء، إضافة إلى دورات خاصة بإدارة التغيير من شأنها تسهيل انتقال الموظفين ضمن خطة التحول من القطاع الحكومي إلى الخاص.

وأوضح المهندس الفارس أن التدريب سيسهم بمشيئة الله في رفع القدرات العملية والإنتاجية للموظفين التي تتطلبها مرحلة الخصخصة حيث تعد الكوادر البشرية المؤهلة أساس نجاح تلك المرحلة،مفيداً أن الدورات صممت لتتماشى مع مختلف المستويات الإدارية بما يضمن تحسين مستويات الأداء وتطوير العملية الإنتاجية.

يُذكر أن العمل الفعلي لخصخصة شركات المطاحن الأربعة تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة انطلق من خلال المرحلة الانتقالية مع بداية العام المالي الحالي حسب الخطة الزمنية المحددة والمعتمدة تمهيدا لبدء تسويق تلك الشركات للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة وبعد استكمال المتطلبات اللازمة .