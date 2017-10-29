السلطات تعيد سيريلانكية لبلادها بـ 3.6 مليون روبية بعد العمل 17 عاما بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أعادت السلطات المختصة عاملة سيريلانكية كانت تعمل كراعية أغنام بالمملكة، إلى بلادها أمس الأول الجمعة بعد انقطاع عن أهلها لمدة 17 عاماً.

وبذلت الجهات ذات المسئولية في البلدين جهوداً للعثور عليها بعد تلقيهم شكوى من عائلتها.

وأفاد وزير الإعلام السريلانكي ” نالين راجاباكسا ” أن العاملة وتدعى ” كوسومواثي ” ذهبت للعمل بالمملكة في عام 2000، وظلت تعمل في منطقة صحراوية كراعية للأغنام، وانقطع اتصالها بذويها.

وأوضح أنهم بدأوا البحث عنها قبل عام ونصف.

وأضاف راجابكسا أن سلطات المملكة المختصة، ألزمت صاحب عملها بدفع كامل رواتبها وحقوقها عن الفترة الماضية، مبيناً أنها عادت لسريلانكا بأكبر رواتب متأخرة في تاريخ العمالة الخارجية يقدر بـ3.6 مليون روبية سريلانكية.