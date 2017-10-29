السلطات تعيد سيريلانكية لبلادها بـ 3.6 مليون روبية بعد العمل 17 عاما بالمملكة
أعادت السلطات المختصة عاملة سيريلانكية كانت تعمل كراعية أغنام بالمملكة، إلى بلادها أمس الأول الجمعة بعد انقطاع عن أهلها لمدة 17 عاماً.
وبذلت الجهات ذات المسئولية في البلدين جهوداً للعثور عليها بعد تلقيهم شكوى من عائلتها.
وأفاد وزير الإعلام السريلانكي ” نالين راجاباكسا ” أن العاملة وتدعى ” كوسومواثي ” ذهبت للعمل بالمملكة في عام 2000، وظلت تعمل في منطقة صحراوية كراعية للأغنام، وانقطع اتصالها بذويها.
وأوضح أنهم بدأوا البحث عنها قبل عام ونصف.
وأضاف راجابكسا أن سلطات المملكة المختصة، ألزمت صاحب عملها بدفع كامل رواتبها وحقوقها عن الفترة الماضية، مبيناً أنها عادت لسريلانكا بأكبر رواتب متأخرة في تاريخ العمالة الخارجية يقدر بـ3.6 مليون روبية سريلانكية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 5 ساعات
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، وفي رواية: (حقه) بدل (أجره) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 1 ساعة
مسكينه بتصرفها على العريس وبعد شهر او شهرين بيتركها وبيسافر يدور عروس غيرها