الفريان من ديربي الرياض إلى مدرجات الأهلي المصري في القاهرة
ظهر الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان الشهير بملك الفلاشات وهو يرفع لافتة نادي الهلال في مدرجات جماهير النادي الأهلي المصري، خلال مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2017، التي أقيمت على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ليلة أمس.
وانتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين وأحرز للأهلي مؤمن زكريا، وللوداد أشرف بنشرقي، وكان الأهلي قد وصل لنهائي أبطال إفريقيا من الباب الكبير، بعدما دك نادي القرن الإفريقي حصون النجم الساحلي التونسي، 7- 4 بنصف نهائي النجمة السمراء (مجموع المباراتين)، ليحجز مقعده بالنهائي الحادي عشر في تاريخه.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 5 ساعات
الفريان .. كلاكيت مكرر للمرة المليون …..!!
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 4 ساعات
عايش حياته بكل اريحيه
زائر[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيه عمره فوق 70 وعقله عقل مراهق لوه متزوج كان قدعيال اعياله في الثانوي نقول الحمدلله الذي عفانا من مابتلاه
شفيق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
معقوله الفريان لم يتزوج حتى الان؟؟؟
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 1 ساعة
من اشهر القابه
ملك الفلاشات
وهو بالفعل ملك الفلاشات في العصر الحديث
وبلا منازع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
fvdi[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
عاطل باطل لاشغل ولامشغلة وبعقلية بزر !!!
ابو طلال[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 56 دقيقة
السلام عليكم
يا ناس والله مايصير الكلام ذا الرجال حر وماحد له شي عنده هو سعيد بحايته كذا خلوه يعيش الجو سبحان الله
صحيح من قال ( هم كذا الناس ما خلو لا احد حاله) ادعو له في ظهر الغيب لعل الله يغفؤ لكم والله من وراء القصد
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الماااااس[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 52 دقيقة
ابو طلال انت صح 100/100
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 45 دقيقة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أتدرون ما المفلس؟” قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال:” إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار”.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 44 دقيقة
بعض الامور الشخصيه التي لاتخالف الشرع ولا العادات والتقاليد-وننتقد فاعلها اعتقد مالنا حق ابد-لاننا لانعرف ظروف الناس -وكل واحد عايش حياته بما يناسبه-ان احسن لنفسه وان اساء فعليها-