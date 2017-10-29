الفريان من ديربي الرياض إلى مدرجات الأهلي المصري في القاهرة

نواف السالم(صدى):

ظهر الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان الشهير بملك الفلاشات وهو يرفع لافتة نادي الهلال في مدرجات جماهير النادي الأهلي المصري، خلال مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2017، التي أقيمت على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ليلة أمس.

وانتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين وأحرز للأهلي مؤمن زكريا، وللوداد أشرف بنشرقي، وكان الأهلي قد وصل لنهائي أبطال إفريقيا من الباب الكبير، بعدما دك نادي القرن الإفريقي حصون النجم الساحلي التونسي، 7- 4 بنصف نهائي النجمة السمراء (مجموع المباراتين)، ليحجز مقعده بالنهائي الحادي عشر في تاريخه.