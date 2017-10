جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة ” للنساء ” لحملة البكالوريوس والماجستير في العديد من التخصصات بدرجة (معيد – محاضر) وذلك وفقاً للشروط والمواعيد والتخصصات الموضحة أدناه.

الكليات والتخصصات المطلوبة:-

كلية الطب البشري (معيدة ) :

قسم العلوم الاكلينيكية Clinical Science .

أشعة Radiology .

تخدير Anesthesia..

جراحة مخ وأعصاب Neurosurgery

قسم العلوم الأساسية Basic Science :

علم وظائف الأعضاء Physiology .

علم الأمراض Histopathology .

علم الميكروبات الدقيقة Microbiology

علم الأدوية الطبية Pharmacology .

كلية طب الأسنان:

معيد:

أشعة الفم. Oral Radiology

جراحة الوجه والفكين Oral Surgery .

محاضر:

استعاضة سنية Prosthodontics.

إصلاح الأسنان Restorative .

كلية الصحة وعلوم التأهيل :

معيد:

علاج وظيفي Occupational Therapy .

علم نفس اكلينيكي Clinical Psychology .

علاج بالأشعة Radiatio Therapy .

العلاج الطبيعي. Physical Therapy

محاضر:

علم نفس اكلينيكي Clinical Psychology .

علاج وظيفي Occupational Therapy .

التصوير بالأشعة الفوق صوتية Ultrasound Program .

كلية الصيدلة:

معيد:

دكتور صيدلي Pharm D (بكالوريوس في العلوم الصيدلية أو بكالوريوس دكتور صيدلي ) .

محاضر:

ماجستير صيدلة اكلينيكية Master in Clinical Pharmacy .

كلية التمريض:

معيد:

تمريض أطفال Pediatric Nursing .

التمريض لرعاية الأمومة وصحة المرأة Maternity and Women Health Nursing .

التمريض لحالات العناية الحرجة Critical Care Nursing .

التمريض الباطني والجراحي Medical Surgical Nursing .

محاضر:

التمريض لرعاية الأمومة وصحة المرأة Maternity and Women Health Nursing .

الصحة النفسية والعاطفية للمرضى Emotional and Mental Health of Clients .

التمريض لحالات العناية الحرجة Critical Care Nursing .

التمريض الباطني والجراحي Medical Surgical Nursing .

كلية العلوم:

محاضر:

أحياء مفصليات وطفيليات (حشرات) Arthropoda and Parasitology Entomology .

كيمياء (كيمياء فيزيائية ) Physical Chemistry .

كلية التصاميم والفنون:

معيد:

تصميم منتجات Product Design .

تصميم داخلي Interior Design .

التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية Graphic Design and Digital Media .

تصميم نسيج Textile Design .

محاضر:

تصميم منتجات Product Design .

تصميم داخلي Interior Design.

عمارة داخلية Interior Architecture .

هندسة معمارية Architectural Engineering/ Architecture .

التصميم الجرافيكي Graphic Design

تصميم نسيج Textile Design .

صناعة الأزياء Fashion Industry .

الخط العربي Arabic Calligraphy .

وقالت أن من ضمن الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمات لشغل وظائف معيدات: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها وألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.

ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن جيد جداً وألا يتجاوز عمرها 30 عاماً وألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي( باستثناء الكليات الصحية ) .

إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين (باستثناء الكليات الصحية) والحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو ما يعادلها (خاص بالكليات الصحية) .

إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة، يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان واجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFLأو IELTS بحيث لا تقل الدرجة في اختبار الـ IELTS عن 5 أو 45 في اختبار الـ (TOEFL (IBT) .

الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمات لشغل وظائف محاضرات:أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها وأن يكون تخصصها بمرحلة الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس.

ألا يقل تقديرها العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً وألا يتجاوز عمرها 35 عاماً والحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو ما يعادلها (خاص بالكليات الصحية .

إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة، يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان واجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS بحيث لا تقل الدرجة في اختبار الـ IELTS عن6 أو 78 في اختبار الـ TOEFL IBT .

ويجب على المتقدمات إرفاق صور إلكترونية للمستندات التالية:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية( بطاقة الأحوال الشخصية . (

صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي لوظيفة معيد.

صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس والماجستير لوظيفة محاضر والسجل الأكاديمي لكل منهما.

صورة طبق الأصل من معادلة شهادة البكالوريوس والماجستير الصادرة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

صورة من اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) الأكاديمي أو ( TOEFL (IBT) .

صورة من شهادة التصنيف المهني (للتخصصات الصحية)، وصورة من القدرات العامة للجامعيين (لكية العلوم وكلية التصاميم والفنون)، وصورة من الخبرات السابقة (إن وجدت ) .

عند وجود أي استفسار يسعدنا تواصلكم مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني [email protected]

هاتف: 8243125- 8243069- 8243139 -8243318

ويبدأ التقديم يوم الثلاثاء الموافق 1439/02/11هـ وينتتهي يوم الخميس الموافق 1439/02/20هـ.

طريقة التقديم:

ستكون من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:-هنا