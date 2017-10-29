الخضري مستشارا لكليات الشرق

سعيد العجل(صدى):

تم تعيين الزميل خالد الخضري مستشارا إعلاميا لكليات الشرق العربي المتخصص في الدراسات العليا بالرياض.

هذا وقد وجه المشرف العام على الكليات معالي الدكتور عبدالله الفيصل بأن يتولى الخضري الإشراف على فريق إصدار صحيفة (إشراقة) التي تصدر عن الكليات، ومجلة البحوث العلمية، إلى جانب المشاريع الإعلامية التي تنوي الكليات تنفيذها في المرحلة المقبلة بعد أن تقرر تأسيس مشروع تدريس درجة البكالريوس إلى جانب اهتمام الكليات الرئيس بالدراسات العليا والبحث العلمي.

يذكر أن الزميل الخضري هو خبير إعلامي وقد عمل لدى عدد من الشركات والمؤسسات كمستشار إعلامي وأستاذ للإعلام بجامعة الإمام.