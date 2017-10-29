فيديو صادم لعامل دليفري يبصق في وجبة زبون
أثار عامل دليفري ، موجه من الغضب والأستنكار بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، لبصقه في طعام عميل قبل توصيل الأوردر .
حيث رصدت كاميرات المراقبة داخل مصعد لمبنى سكني عامل دليفري في طريقه لتوصيل وجبة لعميل، لكن ظهر العامل يجلس داخل المصعد، ويبدأ في فتح الوجبة ويأكل منها قبل أن يبصق ما أكله مرة أخرى.
ومن جانبها أعلنت شركة التوصيل بيانا سريعا فور انتشار الواقعة ، تفيد فيه بأن العامل تم فصله عن العمل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 5 ساعات
نجس خبيث ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 5 ساعات
تم فصله من العمل🤔
طيب والبصقه 🤤
من يطلعها من بطن الرجال😂😂😂😂😂
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 5 ساعات
من اراد الاكل من المطاعم فعليه ان يغمض عينيه توقعا لاي شي محتمل
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 44 دقيقة
هذي المطاعم وما خفي اعظم