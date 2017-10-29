  • الأحد 29

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فيديو صادم لعامل دليفري يبصق في وجبة زبون

فيديو صادم لعامل دليفري يبصق في وجبة زبون

فيديو صادم لعامل دليفري يبصق في وجبة زبون
متابعات(صدى):

أثار عامل دليفري ، موجه من الغضب والأستنكار بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، لبصقه في طعام عميل قبل توصيل الأوردر .

حيث رصدت كاميرات المراقبة داخل مصعد لمبنى سكني عامل دليفري في طريقه لتوصيل وجبة لعميل، لكن ظهر العامل يجلس داخل المصعد، ويبدأ في فتح الوجبة ويأكل منها قبل أن يبصق ما أكله مرة أخرى.

ومن جانبها أعلنت شركة التوصيل بيانا سريعا فور انتشار الواقعة ، تفيد فيه بأن العامل تم فصله عن العمل.

 


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 5 ساعات

نجس خبيث ,,

[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 5 ساعات

من اراد الاكل من المطاعم فعليه ان يغمض عينيه توقعا لاي شي محتمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *