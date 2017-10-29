فيديو صادم لعامل دليفري يبصق في وجبة زبون

متابعات(صدى):

أثار عامل دليفري ، موجه من الغضب والأستنكار بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، لبصقه في طعام عميل قبل توصيل الأوردر .

حيث رصدت كاميرات المراقبة داخل مصعد لمبنى سكني عامل دليفري في طريقه لتوصيل وجبة لعميل، لكن ظهر العامل يجلس داخل المصعد، ويبدأ في فتح الوجبة ويأكل منها قبل أن يبصق ما أكله مرة أخرى.

ومن جانبها أعلنت شركة التوصيل بيانا سريعا فور انتشار الواقعة ، تفيد فيه بأن العامل تم فصله عن العمل.