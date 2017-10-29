بالصور.. رجل يثير ذعر كلبه بملابس ذئب كاملة

متابعات(صدى):

تسبب رجل في إصابة كلبه بالذعر والخوف، عقب ظهوره أمامه بملابس ذئب كاملة ، أرتداها في أحتفالاته بالهالوين .

حيث نشر الرجل عدد من الصور عبر مواقع التواصل الجتماعي ، توضح ارتداءه ملابس الذئب بقناع على وجهه مما جعل كلبه يرتبك لحظة وصوله للمنزل ويبدأ بالنباح نحوه بشدة، ثم نزع القناع ليتعرف عليه الكلب ويقترب منه بهدوء للعب معه.