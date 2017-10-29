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بالصور.. رجل يثير ذعر كلبه بملابس ذئب كاملة

بالصور.. رجل يثير ذعر كلبه بملابس ذئب كاملة
متابعات(صدى):

تسبب رجل في إصابة كلبه بالذعر والخوف، عقب ظهوره أمامه بملابس ذئب كاملة ، أرتداها في أحتفالاته بالهالوين .

حيث نشر الرجل عدد من الصور عبر مواقع التواصل الجتماعي ، توضح ارتداءه  ملابس الذئب بقناع على وجهه مما جعل كلبه يرتبك لحظة وصوله للمنزل ويبدأ بالنباح نحوه بشدة، ثم نزع القناع ليتعرف عليه الكلب ويقترب منه بهدوء للعب معه.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 5 ساعات

خبتوا وخسرتوا انتم وما تقتنون ,,

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