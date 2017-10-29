بالصور.. رجل يثير ذعر كلبه بملابس ذئب كاملة
تسبب رجل في إصابة كلبه بالذعر والخوف، عقب ظهوره أمامه بملابس ذئب كاملة ، أرتداها في أحتفالاته بالهالوين .
حيث نشر الرجل عدد من الصور عبر مواقع التواصل الجتماعي ، توضح ارتداءه ملابس الذئب بقناع على وجهه مما جعل كلبه يرتبك لحظة وصوله للمنزل ويبدأ بالنباح نحوه بشدة، ثم نزع القناع ليتعرف عليه الكلب ويقترب منه بهدوء للعب معه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 5 ساعات
شكل الكلب 🐩مزكم ولا صااااكته أنفلونزا
في كلب ميعرف صاحبه🤡
🤗😐🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 5 ساعات
خبتوا وخسرتوا انتم وما تقتنون ,,