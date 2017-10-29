صور| شرطة الرياض تضبط 6 من المشتبه فيهم

سعيد العجل(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 6 وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، استمرارا لجهودها الحثيثة في التصدي لجرائم السرقة بأنواعها، وكشف هوية المتورطين فيها.

وأوضح البيان ” تمكنت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد الاشتباه في ستة وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، مشيرا الدلائل إلى تورطهم في سرقة موجودات عدد من المستودعات، حيث تمت دراسة الأسلوب الإجرامي الوارد في البلاغات، وزرع المصادر السريّة، ووضع الكمائن اللازمة، و تمكنت بتوفيق الله من ضبط المتهمين “.

وأضاف البيان ” وبسماع أقوالهم، ومواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة وقرائن، أقروا جميعا وعلى درجات متفاوتة بالتخطيط المسبق لسرقة 48 مستودعا في أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، و قاموا بالدلالة على مكان إخفائهم للمسروقات ريثما يتم تصريفها ، وبالانتقال إليه عثر فيه على مركبتين يتم استخدامهما في نقل المسروقات وتصريفها، و كذلك مجموعة من العدد والأدوات التي تستخدم في تكسير الأقفال والأبواب “.

وأكد البيان ” كما تم ضبط مسروقات متنوعة تطابقت مع ما هو مقيد في سجل البلاغات والشكاوى، تم التحفظ على المتهمين، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .. والله الهادي إلى سواء السبيل ..”