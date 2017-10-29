الكلباني: زيارة مالك مانشيستر يونايتد للمسجد للتعرف على الإسلام الحقيقي

عادل الحربي(صدى):

قال الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض وإمام الحرم المكي سابقا، إن زيارة مالك ” مانشستر يونايتد ” إيفرام قليزر، للمسجد جاءت بناءً على طلب من قليزر، من أجل التعرف على الإسلام الحقيقي عن قرب.

وأوضح الكلباني أن ” قليزر “، شهد صلاة الجمعة الماضية في المسجد، لكنه لم يصلِّ، إذ شاهد جماعة المسلمين يؤدون الصلاة خلف الإمام، واستمع إلى خطبة الجمعة التي تناولت الإسلام بشكل عام وتعاليمه السمحة، وفقاً لصحيفة عكاظ.

وأشار الكلباني إلى أنه أجرى حوار معه، موضحا له حقيقة الإسلام ومبادئه السمحة التي تلفظ التطرف.