الكلباني: زيارة مالك مانشيستر يونايتد للمسجد للتعرف على الإسلام الحقيقي
قال الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض وإمام الحرم المكي سابقا، إن زيارة مالك ” مانشستر يونايتد ” إيفرام قليزر، للمسجد جاءت بناءً على طلب من قليزر، من أجل التعرف على الإسلام الحقيقي عن قرب.
وأوضح الكلباني أن ” قليزر “، شهد صلاة الجمعة الماضية في المسجد، لكنه لم يصلِّ، إذ شاهد جماعة المسلمين يؤدون الصلاة خلف الإمام، واستمع إلى خطبة الجمعة التي تناولت الإسلام بشكل عام وتعاليمه السمحة، وفقاً لصحيفة عكاظ.
وأشار الكلباني إلى أنه أجرى حوار معه، موضحا له حقيقة الإسلام ومبادئه السمحة التي تلفظ التطرف.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 6 ساعات
إن شاءالله يدخلون فالأسلام.
أهم شي تكفى ياكلباني
لاتجيب طاري أغاني وماأغاني
فيعود يكنسل🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 5 ساعات
اوكيه .. طيب ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب زين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 4 ساعات
اضحك الله سنك اختي ابو محمد
كان زمان[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 4 ساعات
وكمان طيب …..
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 4 ساعات
وعلمهم انك نصراوي
وتحب الطرب والهوى والأغاني
في كتاب الكلباني في التشجيع والطرب والأغاني
هههههههههه بموت ضحك والله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 4 ساعات
اضحك الله سنك اخي ابو محمد
الهذر والسموحه على الغلط