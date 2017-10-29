سيدة تتسبب في وقوع حادث تصادم بجدة

حمود العنزي(صدى):

وقع حادث تصادم بين مركبة بها 4 سيدات مع مركبة أخرى، بالطريق النازل عند تقاطع طريق الصفا مع السبعين بمدينة جدة، ما أدى إلى حدوث تلفيات في المركبتين، دون وقوع إصابات.

وأشار مصدر أمني من مرور محافظة جدة إلى أنه جاري التحقيق في الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.