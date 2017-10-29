سيدة تتسبب في وقوع حادث تصادم بجدة
وقع حادث تصادم بين مركبة بها 4 سيدات مع مركبة أخرى، بالطريق النازل عند تقاطع طريق الصفا مع السبعين بمدينة جدة، ما أدى إلى حدوث تلفيات في المركبتين، دون وقوع إصابات.
وأشار مصدر أمني من مرور محافظة جدة إلى أنه جاري التحقيق في الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب ماعلمتونا بي وقت صار الحادث
ليكون مفكرين حلقة الخضار فاالصفاء
فاتحين٢٤ساعة🤔
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 6 ساعات
صبري ع نفسي
ولا صبر الناس عليه
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 6 ساعات
الأعمار بيد الله جل وعلا ولكن على كل سائق أن يضع كفنه في سيارته مع بداية قيادة النساء لأن الواضح والله أعلم أن الكوارث ستكون بلا حدود وهذا ليس إعتراض أو تشاؤم ولكن بسبب الغشامة وسيارات جديدة وطرق فسيحة بالإضافة إلى الانشغال بالزينة والتميلح أمام الرجال أثناء القيادة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 5 ساعات
ليش كذا يا اخوات هداكن الله ,,
,, تعلمن زين واصبرن حتى يجي وقت السماح ثم قصن رخص ,, كذا احرقتن طاري السماح لكن باالقياده ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 5 ساعات
وستستمر مشاكل النساء في قيادة السيارات