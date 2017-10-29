ريبروف يقود الأهلي لأفضل انطلاقة منذ بداية دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

حقق النادي الأهلي، 6 انتصارات وخسارة واحدة وتعادل في مثلها خلال هذا الموسم، ليحقق انطلاقة هي الأفضل له منذ بداية دوري المحترفين السعودي في عام 2008، تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

وحصد الأهلي 19 نقطة من أصل 24 نقطة هذا الموسم، لتكون هي الأفضل في السنوات العشر الأخيرة.

يشار أن ريبروف وقع عقدا مع الأهلي لمدة عامين مع أفضلية التجديد لعام آخر، فهل يتوج ” المهندس ” كما يلقبه محبوه، جهده بتحقيق البطولات أم سيكون مدربا عابرا كمن سبقوه؟.