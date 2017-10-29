عقوبات قاسية تواجه إعلامي شهير وصف الهلال بـ ” الخوارج الأزارقة “
كشفت مصادر، عن إقامة النيابة العامة، دعوى ضد إعلامي رياضي شهير أمام المحكمة الجزائية في الدمام؛ بسبب وصفه فريق الهلال بـ ” الخوارج الأزارقة “.
وأوضحت المصادر، أن النيابة طالبت خلال نظر الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة على الإعلامي، وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية ضده، بحبسه مدة تصل إلى عام، وتغريمه مبلغ نصف مليون ريال؛ بسبب إساءته للآخرين وإلحاق الضرر بهم، وفقا لصحيفة عكاظ.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 6 ساعات
الخوارج الأزارقه هاه😡
عز الله الي زرقو بك
هيا خذلك قلم✏️وأقعد شخبط به فجدار السجن
وتخيل نفسك تغرد فتويتر🤗
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1294 ] نشر منذ 6 ساعات
عندما يتطاول الأقزام على كيان كاالهلال وزعامتة
يكون ضرب الزعيم موجع وغياهب السجون مشرعة ابوابها لكل خارج يبحث عن الشهرة على اكتاف الزعيم
مؤدب[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 6 ساعات
سدني
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 6 ساعات
يستاهل ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ 5 ساعات
لسانك حصانك
ان صنته صانك
ميمو[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 5 ساعات
ي ترى هو مين؟
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 5 ساعات
من هو
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 5 ساعات
الخطي لازم يتعاقب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 5 ساعات
لا مجال للاساءة لاي نادي بعد اليوم
تركي ال الشيخ ما عنده الا جلد
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 5 ساعات
قال العرب قديماً
إياك وسكوت الحليم
فسكوته حكمة وعلى غيرى وبال ونقمة
ياخوي مالك ومال الدرب المعلق
وجودي على بيت الشعر عقب بيت الطين
وجودي علـى شـوف المغاتيـر منثـرّه
وجودي على خوّة هل الموتـر المقفيـن
وجودي على شوف السهل من ورى الحرّة
اليا حلوّا العربان وصـاروا علـى بيتيـن
ومن كان له خـلٍ مـعَ ذاك مـا غـرّه
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 5 ساعات
كلاها
الواقع[ عدد التعليقات: 5410 ] نشر منذ 4 ساعات
مرة وحده خوارج وين وجه الشبه أصلا هذا يستاهل العقوبة فعلا ويبقى نادي الهلال كبير بجماهيره وأعضاء شرفه والاعبين جميعا
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ 3 ساعات
عنصريين وطويلين لسان يستاهلون اللي يصير لهم يبيلهم تربية
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2356 ] نشر منذ 3 ساعات
عيب و يجب ان يعاقب بمنعة ايضا من الكتابة
عبدالله العذيبي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما أضحك إلا على ياخذ على راسه ويقول سدني ههههههههه 😂😂😂
مواطن[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه من جد اهبل قال ايش قال سدني شكله من عيال زعببل مابقي مكان ما انطقوا فيه