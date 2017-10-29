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  • نشر : منذ 6 ساعات
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  • حوادث

عقوبات قاسية تواجه إعلامي شهير وصف الهلال بـ ” الخوارج الأزارقة “

عقوبات قاسية تواجه إعلامي شهير وصف الهلال بـ ” الخوارج الأزارقة “
علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن إقامة النيابة العامة، دعوى ضد إعلامي رياضي شهير أمام المحكمة الجزائية في الدمام؛ بسبب وصفه فريق الهلال بـ ” الخوارج الأزارقة “.

وأوضحت المصادر، أن النيابة طالبت خلال نظر الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة على الإعلامي، وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية ضده، بحبسه مدة تصل إلى عام، وتغريمه مبلغ نصف مليون ريال؛ بسبب إساءته للآخرين وإلحاق الضرر بهم، وفقا لصحيفة عكاظ.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 1294 ] نشر منذ 6 ساعات

عندما يتطاول الأقزام على كيان كاالهلال وزعامتة
يكون ضرب الزعيم موجع وغياهب السجون مشرعة ابوابها لكل خارج يبحث عن الشهرة على اكتاف الزعيم

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 6 ساعات

سدني

[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 6 ساعات

يستاهل ,,

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 5 ساعات

ي ترى هو مين؟

[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 5 ساعات

لا مجال للاساءة لاي نادي بعد اليوم

تركي ال الشيخ ما عنده الا جلد

[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 5 ساعات

قال العرب قديماً
إياك وسكوت الحليم
فسكوته حكمة وعلى غيرى وبال ونقمة
ياخوي مالك ومال الدرب المعلق

وجودي على بيت الشعر عقب بيت الطين
وجودي علـى شـوف المغاتيـر منثـرّه
وجودي على خوّة هل الموتـر المقفيـن
وجودي على شوف السهل من ورى الحرّة
اليا حلوّا العربان وصـاروا علـى بيتيـن
ومن كان له خـلٍ مـعَ ذاك مـا غـرّه

[ عدد التعليقات: 5410 ] نشر منذ 4 ساعات

مرة وحده خوارج وين وجه الشبه أصلا هذا يستاهل العقوبة فعلا ويبقى نادي الهلال كبير بجماهيره وأعضاء شرفه والاعبين جميعا

[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ 3 ساعات

عنصريين وطويلين لسان يستاهلون اللي يصير لهم يبيلهم تربية

[ عدد التعليقات: 2356 ] نشر منذ 3 ساعات

عيب و يجب ان يعاقب بمنعة ايضا من الكتابة

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما أضحك إلا على ياخذ على راسه ويقول سدني ههههههههه 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههه من جد اهبل قال ايش قال سدني شكله من عيال زعببل مابقي مكان ما انطقوا فيه

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