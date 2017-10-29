عقوبات قاسية تواجه إعلامي شهير وصف الهلال بـ ” الخوارج الأزارقة “

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن إقامة النيابة العامة، دعوى ضد إعلامي رياضي شهير أمام المحكمة الجزائية في الدمام؛ بسبب وصفه فريق الهلال بـ ” الخوارج الأزارقة “.

وأوضحت المصادر، أن النيابة طالبت خلال نظر الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة على الإعلامي، وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية ضده، بحبسه مدة تصل إلى عام، وتغريمه مبلغ نصف مليون ريال؛ بسبب إساءته للآخرين وإلحاق الضرر بهم، وفقا لصحيفة عكاظ.