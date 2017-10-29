مفاجأة حول هوية منفذ إطلاق النار على عضو هيئة الأمر بالمعروف

محمد بن طحيطح(صدى):

كشف أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف في ظهران الجنوب بمنطقة عسير، عن تفاصيل مفاجئة حول هوية منفذ إطلاق النار على عضو في الهيئة بثلاث رصاصات بجوار كلية البنات قبل أيام.

وأوضح أن السبب وراء إطلاق النار عليه هو رصده لسيارة متحرش بالمكان، بجوار كلية بالبنات بظهران الجنوب، لينقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وتناقل متداولو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل الهيئة المصاب وهو منوم داخل المستشفى، فيما يظهر بجواره في الغرفة مدير شرطة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، وعدد من مسؤولي الهيئة بالمنطقة.