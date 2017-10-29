مفاجأة حول هوية منفذ إطلاق النار على عضو هيئة الأمر بالمعروف
كشف أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف في ظهران الجنوب بمنطقة عسير، عن تفاصيل مفاجئة حول هوية منفذ إطلاق النار على عضو في الهيئة بثلاث رصاصات بجوار كلية البنات قبل أيام.
وأوضح أن السبب وراء إطلاق النار عليه هو رصده لسيارة متحرش بالمكان، بجوار كلية بالبنات بظهران الجنوب، لينقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.
وتناقل متداولو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل الهيئة المصاب وهو منوم داخل المستشفى، فيما يظهر بجواره في الغرفة مدير شرطة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، وعدد من مسؤولي الهيئة بالمنطقة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 6 ساعات
توقعت السالفة كذا
هاالحين هاالمغزلجي جاي يغازل ومعه سلاح
هذا غزل جديد أول مره نسمع فية
الواحد يجيب معه🌷
يجيب قلم ابونص ريال وقطعةكرتون من بكت دخان
يجيب جوال فيه بلوتوث
سلاح مره وحده😱
سلااااااامات🤗🤗🤗🤗
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 6 ساعات
الله ينصر الحق
وثق دولة آل سعود اعزهم الله
لن يضيع حقكم فيها
الف سلامة يارب
ررر[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا اكيد مو اول مره يغازل اكيد طاردينه الهيئة قبل كذا وجاء ثاني مره يغازل ومعه السلاح قاصد الهيئة بشر .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
N&7M2[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 5 ساعات
هالهيئة ماوراها الا المشاكل والمضاربات واطلاق النار
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 5 ساعات
وين المفاجأة في الموضوع
خليفة[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 5 ساعات
(N&7M2) ( هالهيئة ماوراها الا المشاكل والمضاربات واطلاق النار)
صاحب التعليق لو عنده اخوات او غيرة على بنات المسلمين ماقال هذا الكلام
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 5 ساعات
موصاحي تلقاه
بردقوش[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفيه ويرفع الضر عنه ويجمع له بين الأجر والعافية المفروض جميع أولياء الأمور يوقفون معه لان شغلته ابعاد اذى هذا المتحرش وغيره عن بناتهم
الواقع[ عدد التعليقات: 5410 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعز الشرطة ورجال الأمن فيهم الخير والبركة ولهم قبول عند الجميع وأفضل ممن يتعامل مع الناس وغيرهم يبقى مجتهد وفِي الاجتهاد اخطاء كثيرة وبعضها وصل لإزهاق ارواح وهذه حقيقية واحداث بعضها لازال في القضاء
الحربي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 4 ساعات
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة :العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث).
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1- العاق لوالديه .
2- المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال.
3- الديوث.
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رؤية 2030 (( vision 2030)) ظهرت نتائجها فقتل الوالدين – والعياذ بالله قد انتشر متجاوزًا مرحلة العقوق،
والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال – والعياذ بالله منهن قد انتشرن في كل مكان داخل (بلاد الحرمين الشريفين)
بدعم من سيدة الكفر والدعارة أمريكا وأذنابها من الكفار الفجار والتطبيق الأولي على يد سيدات عاهرات من
مخلفات الحج والعمرة وطروش البحر المجنسات انتشرن كانتشار مرض الإيدز الخبيث ، أما من سمحوا
بارتكاب الجريمة ( المحرمة) قيادة المرأة للسيارة فهؤلاء ديوثين (( ديوث)) لأنهم ليبراليون متحررون –
والعياذ بالله منهم وممايصنعون (( liberals)) فهؤلاء أهل الدياثة يرحبون باختلاط النساء بالرجال المحرم في
الشريعةالإسلامية ، يبحثون عن الفسق والفجور ، يبغضون ويغضبون الله – عز وجل.
مع وافر المحبة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 4 ساعات
والله ماني مطوع
لكن الشهادة لله احب اهل الدين والسنة
ياخوي جهاز الهيئة مثله مثل أي جهاز فيه نقص وصواب
لذا كفاية شخصنة وحقد وتجني والله فيهم رجال تخجل من تعاملهم
وفيهم اشخاص متهورين ينقصهم الخبرة والتروي نسأل الله لنا ولهم الهداية والصلاح
حرام للغة التعميم ظلم تجني
يظل في مجملة جهاز حكومي يمثل الدولة اعزها الله
هذه الدولة بلاد التوحيد والسنة واي اعتراض ع هذا الجهاز معناهـ اعتراض مبطن ضد سياسة الدولة
وان لم يصرح الكاتب بذلك ولكن تعرف الجمال من عصاريها
رحم الله الشافعي
حين انشد
أحـب الصالحيـن ولسـت منهـم
لعلـي أن أنـال بـهـم شفـاعـة
وأكـره مـن تجارتـه المعاصـي
ولـو كنـا سـواء فـي البضاعـة
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ 4 ساعات
هم كذا المتحرشين يروحون برجليه يتحرشون اذا مسكوهم قالوا البنات هم السبب يعني رايح للكلية وتبي الناس تسكت وفوق شينه قواة عينه معاه سلاح وأطلق النار على رجل الهيئة