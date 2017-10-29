فيديو| مرابط بالحد الجنوبي يكشف تفاصيل تضحياته بحياته من أجل زملائه

طلال الغامدي(صدى):

كشف المرابط بالحد الجنوبي سيف العصلب، عن تفاصيل تضحياته من أجل زملائه واستجابته لنداء استغاثة من أحد زملائه، وانفجار لغم فيه أثناء عملية الإنقاذ ونجاته من الموت بأعجوبة.

وأوضح رئيس الرقباء سيف العصلب، أنه كان في الموقع الإداري ذات يوم ولم يكن مكلفا بأي مهمة، وسمع أحد زملائه يستغيث حيث كان مصاباً وبجواره جثتان لشهيدين من المرابطين، مشيرا إلى أنه استجاب لندائه وتوجه مباشرة لمساعدته.

وأضاف العصلب أنه تعرض لإصابة في كتفه أثناء توجهه لإنقاذ زميله، كما وطئ لغماً بقدمه لكنه نجا من الموت، كما أنقذت قدماه من البتر إذ تعرضتا للتمزق فقط، لافتاً إلى أنه اضطر بعد إصابته إلى العودة إلى موقعه زحفاً، حيث زحف لنحو 3 ساعات، ونقل بعدها للمستشفى.

وأشار إلى أنه يحرص دائماً على أن يتقدم زملاءه في حالة وجود أي مخاطر، والسبب هو خوفه على حياتهم لأن كلاً منهم لديه زوجة وأولاد، أما هو فليس لديه ولد ولا تلد حسب قوله، مبيناً أنه تعرض للإصابة في السابق، وبعد علاجه منها عاد مجدداً إلى الحد الجنوبي، ثم تعرض لتلك الإصابة الأخيرة.