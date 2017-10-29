بريطانيون يُعبرون عن رفضهم لوعد بلفور بطريقتهم الخاصة

لندن(صدى):

سيراً علي الأقدام من بريطانيا إلي القدس المحتلة، عبر بريطانيين عن رفضهم لوعد بلفور الذي وقع قبل 100 عام برعاية بلادهم، واستمرت رحلة السير 174 يومًا كاملة، من أجل تقديم اعتذار للشعب الفلسطيني.

وقطع الوفد البريطاني مسافة تصل نحو 3 آلاف كيلو متر قبل أن يصلوا إلى القدس المحتلة، وبلغ عدد الوفد 100 شخص، معبرين عن رفضهم منح اليهود أراضي بفلسطين، وسط ترحيب من المواطنون الفلسطينيون.

ونظم المتضامنون البريطانيون جولة عبر القرى والأرياف وبين المستوطنات الإسرائيلية، معلنين براءتهم من الوعد الذي منحته بلادهم للصهاينة قبل 100 عام، وتصر على الاحتفال به في كل عام.