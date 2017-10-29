بريطانيون يُعبرون عن رفضهم لوعد بلفور بطريقتهم الخاصة
سيراً علي الأقدام من بريطانيا إلي القدس المحتلة، عبر بريطانيين عن رفضهم لوعد بلفور الذي وقع قبل 100 عام برعاية بلادهم، واستمرت رحلة السير 174 يومًا كاملة، من أجل تقديم اعتذار للشعب الفلسطيني.
وقطع الوفد البريطاني مسافة تصل نحو 3 آلاف كيلو متر قبل أن يصلوا إلى القدس المحتلة، وبلغ عدد الوفد 100 شخص، معبرين عن رفضهم منح اليهود أراضي بفلسطين، وسط ترحيب من المواطنون الفلسطينيون.
ونظم المتضامنون البريطانيون جولة عبر القرى والأرياف وبين المستوطنات الإسرائيلية، معلنين براءتهم من الوعد الذي منحته بلادهم للصهاينة قبل 100 عام، وتصر على الاحتفال به في كل عام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 6 ساعات
إذا صادقين فندمكم
روحوا طلعو اليهود مثل ماجبتوهم
وحطوهم بفرن🔥
وخذوا سماد رفاتهم
وأحفروا قبر بلفور
وكبو الرفات فيه
وأدفنوهم للأبد
لاتقعدون تضحكون على العالم مسوين رياضة مشي
قالوا هذي مشية أحتجاج🤗🤗🤗
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 6 ساعات
اذهبوا الى هتلر
بدل البكاء ع الأطلال
في السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة
( من أقوله الشهيرة عن اليهود )
1 – كان باستطاعتي أن أقتل كل يهود العالم
ولكنني تركت البعض منهم لتعرفوا لماذا كنت أقتلهم ..؟؟!!!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 5 ساعات
هتلر عطاااك عمره من زمان
ياعذاب الرحيل
حط المسدس بفمه🔫😮
وفي رواية أخرى فراسه🔫😲
وودع الحياة وهو يقول وداعآ للمتاعب🤗
يمكن قصدك ميركل👩
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 5 ساعات
ماقصرتوا ,,