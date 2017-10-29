الكتائب اللبناني: حريصون على علاقاتنا مع المملكة

عادل الحربي(صدى):

ؤقال رئيس حزب الكتائب اللبناني، النائب سامي الجميل، إن لقاءه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان إيجابيًا حيث تبادلا الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك حرص مشترك على استقلال وسيادة لبنان.

وأضاف الجميل، أن لا يستفرد أي طرف بالقرار اللبناني الرسمي، وهذا ما سعى ويسعى له حزب الكتائب منذ فترة طويلة، قائلا: ” المملكة حريصة وقلقة على لبنان وسيادته بقدر قلق اللبنانيين على أنفسهم “، مؤكدا أن المملكة ليست حريصة على لبنان وحسب بل على كل دول المنطقة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وتمنى الجميل، أن لا يجر “حزب الله” لبنان إلى أي مواجهة عربية، قائلا: ” نحن حريصون على علاقاتنا مع المملكة، ومع إخواننا العرب، لأننا وحدنا سندفع ثمن انعدام الاستقرار الذي نعيشه ما زال يورطنا به الحزب ” .