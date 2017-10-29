قرارات تاريخية لرئيس هيئة الرياضة في مؤتمر صحفي اليوم

ماجد محمد(صدى):

يعقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مؤتمراً صحفياً، اليوم الأحد، لكشف المزيد من الوقائع التي ظلت قيد المجهول، فمنذ وصوله الهيئة والهزات الرياضية والأحداث تزلزل الوسط الرياضي.

ويتوقع المراقبون أن يشهد المؤتمر الثاني لرئيس هيئة الرياضة، قرارات تاريخية أبرزها فتح ملفات المشاريع المتعثرة في المنشآت الرياضية، إلى جانب تسليط الضوء على ما توصلت إليه هيئة الرقابة بخصوص التجاوزات المالية والمخالفات في ملف نادي الاتحاد، وإعلان النتائج التي توصلت إليها، وسيكون لقضية محمد العويس نصيب أيضا بعد انتهاء التحقيق من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وفقا لصحيفة عكاظ.

يذكر أن أهم قرارات المؤتمر الأول من هيئة الرياضة، إلغاء مسمى دوري جميل وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين، واسم الدوري الأوليمبي على بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، وتحويل مسمى بطولة دوري الدرجة الأولى إلى دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى، وإلغاء كأس ولي العهد للموسم الحالي وتسمية كأس السوبر باسم ولي العهد، والعمل على إطلاق الاتحاد الرياضي.