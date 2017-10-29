التواصل الاجتماعي تحتل ربع قضايا المحاكم الجزائية

علي القحطاني(صدى):

احتلت قضايا التطبيقات الذكية في ” الهواتف المحمولة ” ربع القضايا التي تنظرها المحاكم الجزائية، ووصلت القضايا من هذا النوع والتي صدرت بها أحكام أو خضعت للتحقيق بنحو 220 قضية خلال ستة أشهر فقط.

وأوضحت مصادر، أن سبب ارتفاع تلك القضايا هو تهاون البعض في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ” واتساب، سناب شات، تويتر )، واستغلالها بشكل غير لائق للانتقاص من الآخرين، وفقا لصحيفة عكاظ.

يذكر أنه صدر حكم بـ10 جلدات لسيدتين تبادلتا السب والقذف عبر الواتساب، فيما هناك قضية ضد مواطن لتلفظه على آخر عبر الواتساب بعبارة ” أعلى ما في خيلك اركبه “، ويواجه متهم قضية ابتزاز فتاة صورها بهاتفه المحمول في مواقف مخلة إثر علاقة سابقة بينهما، كما يواجه شاب تهمة حيازة مقاطع مخلة في هاتفه.