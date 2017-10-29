تعليق الدراسة في مدراس الجوف اليوم
أصدر فواز السالم مدير تعليم منطقة الجوف، قراراً بتعليق الدراسة في مدارس منطقة الجوف اليوم الأحد، بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة، مع تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة
وأعلن السالم في تغريدة عبر حساب الرسمي لتعليم الجوف بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ” وجه مدير تعليم الجوف بتعليق الدراسة في مدارس منطقة الجوف الويو الأحد بسبب موجة الغبار “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يستر على المسلمين اجمعين ,, آمين ,,
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 5 ساعات
والله من كثر الدلع , قسما بالله إنا كنا ندرس في الابتدائي في كافة الظروف المناخية أمطار غزيرة رعود سيول تمتلئ بها الأودية ولا ننقطع عنها يوم واحد رغم صعوبة الجبال وشدة الأمطار ولايوجد وسائل إتصال وعلاوة على ذلك كان أصحاب السيارات يطوفون ولايتوقفون لحملنا في تلك الظروف القاسية لسببين الأول أن السيارة لايمكن أن تحمل عدد الطلاب فيحمل طلاب ويترك آخرين وثانيا ليقينهم أن الطلاب أبطال ولا خوف عليهم وهذا ماجعل الجيل السابق أفضل عشرات المرات من الجيل الحالي وكان المعلم يجبرنا على كتابة المطالعة عدة مرات وأحيانا نكتب بعض سور القرآن عدة مرات بالتشكيل التام وحلاقة على الزيرو والضرب بيد من حديد حتى رسخت هيبة المعلم لدى الطالب وأنا على يقين أن معلم الأمس كانت هيبته أكبر من هيبة وزير التعليم ومدير التعليم حاليا وأما المعلم فهيبته اليوم أقل من 1% من هيبة معلم الأمس