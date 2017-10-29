تعليق الدراسة في مدراس الجوف اليوم

علي العنزي(صدى):

أصدر فواز السالم مدير تعليم منطقة الجوف، قراراً بتعليق الدراسة في مدارس منطقة الجوف اليوم الأحد، بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة، مع تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة

وأعلن السالم في تغريدة عبر حساب الرسمي لتعليم الجوف بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ” وجه مدير تعليم الجوف بتعليق الدراسة في مدارس منطقة الجوف الويو الأحد بسبب موجة الغبار “.