الجمعان: أمطار غزيرة تشهدها المملكة اليوم

علي القحطاني(صدى):

يتوقع محلل المناخ تركي الجمعان، وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤدي لأمطار غزيرة على مناطق جنوب غرب السعودية، عبارة عن تدفق للهواء البارد على شرق المتوسط، يؤدي إلي خلخلة الضغط العلوي مسببًا نشاطًا لمنخفض البحر الأحمر.

وقال الجمعان” إن هذه الحالة تبدأ اليوم الأحد على مرتفعات جنوب غرب السعودية، خاصة أبها وعسير، وربما تشمل مرتفعات مكة المكرمة، وسواحل جنوب غرب السعودية، وتستمر لعدة أيام، ويتوقع تراجع الحالة نهاية منتصف الأسبوع الحالي، وتُعتبر الحالة الجوية أول حالة وسمية تمر بها البلاد منذ دخول الوسم.

وكشف الجمعان أنه من المتوقع أن يشهد الوسم الحالي تقلبات مناخية كبيرة، ينتج إثرها نشاط المنخفضات الجوية التي تسبب – بأمر الله – الأمطار.