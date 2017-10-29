القحطاني لـ ” حمد بن جاسم ” : قواعد التربية يضعها الكبار يا صغير

نايف السالم(صدى):

علق سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلاميين، على تصريحات حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، والتي اعترف فيها بالتنسيق مع معمر القذافي لتحضير مؤامرة لتغيير نظام الحكم في المملكة.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ” لم يسعفني الوقت لسماع اعتذارية ابن جاسم كاملة، وصلني مقطع كربلائي له يبكي فيه تغير أسلوب تربيتنا للصغار، قواعد التربية يضعها الكبار يا صغير “.

وأضاف: ” أخيرًا اعترف بتسجيل الحمدين مع القذافي وإعلام ومعرفات عزمي كانت تقول مزورة وبعد سنوات بنشوف اعتراف آخر أن تصريحات وكالة الأنباء صحيحة “.