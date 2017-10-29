القحطاني لـ ” حمد بن جاسم ” : قواعد التربية يضعها الكبار يا صغير
علق سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلاميين، على تصريحات حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، والتي اعترف فيها بالتنسيق مع معمر القذافي لتحضير مؤامرة لتغيير نظام الحكم في المملكة.
وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ” لم يسعفني الوقت لسماع اعتذارية ابن جاسم كاملة، وصلني مقطع كربلائي له يبكي فيه تغير أسلوب تربيتنا للصغار، قواعد التربية يضعها الكبار يا صغير “.
وأضاف: ” أخيرًا اعترف بتسجيل الحمدين مع القذافي وإعلام ومعرفات عزمي كانت تقول مزورة وبعد سنوات بنشوف اعتراف آخر أن تصريحات وكالة الأنباء صحيحة “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 7 ساعات
لكن الجبان تهرب من الاجابه عن محادثته مع القذافي وقال ان هذا موضوع قديم وتم تسويته ودفناه مع الاخوان في السعوديه . كل كلامه سمعته وكل مراوغات وكذب ومضهر نفسه ان بريء وانه قدم خدمات جليله للملكه وكأن السعوديه محتاجه له ولامثاله الخونه
666[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 7 ساعات
لعنة الله على كل من يتعاطف مع حكومة قطر
نوف[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 5 ساعات
سبحان الله كلامه ركيك جداً ما ادري ايش لاقين فيه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 5 ساعات
اقتربت نهاية حكم الحمدين وان شاء الله سيكون التغيير بيد الشعب القطري النبيل