فيديو| المغامسي: عزف السلام الملكي ليس مٌحرم
أوضح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن المعازف التي تستخدم لأغراض مثل أفراح الأعياد المعروفة مثلًا في الحجاز أو في نجد والإمارات والكويت ومصر وغيرها، فهذه لا تدخل عنده في التحريم، وأنه لم يحل يومًا الأغاني وإنما تحدث عن المعازف فقط وهناك فرق بينهما.
وقال المغامسي رداً على سؤال متصل ببرنامج ” الباقيات الصالحات ” في قناة دبي : ” أنا قلت بالنص إن المعازف على إطلاقها صعب القول بتحريمها كلها، فأما الأغاني المعروفة الآن في زماننا هذه فهي حرام ” .
وتابع: ” كل ما يعرف بفواصل الأخبار وكذلك ما يتعلق بما يعرف بالسلام، كالسلام الملكي أو الأميري أو الدولي أو الجماهيري فهو لا يدخل عندي في التحريم، فهي معازف استخدمت في شيء آخر، وهذه من حيث الجملة من الصعب عندي القول بتحريمها، موضحاً أن ما يتعلق بالمفاصل كالسلام والشعبيات الأفراح فهذه لا تدخل عنده في الحرمة ” .
الروقي[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 8 ساعات
لو تعاين في الصدق والكلام اللي يجمد على الشارب تراه حرام
وفيه يستخدمون حاجات مثل الابواق ينفخون فيها تطلع صوت في السلام الملكي
وتعتبر من المعازف …….
حتى الشيلات صالح الفوزان يقول اشد انواع الاغاني ….
alfahd42[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يرحمنا برحمته
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 8 ساعات
هذا فصل الكلام ,,
,, جزاك الله خير ونفعنا بما نسمعه منك ياشيخنا الجليل ,, آمين ,,
ابو راكان[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 7 ساعات
الرجال اختلف امس كشف الوجه مو حرام
اليًوم السلام الملكي مو حرام
وين رايحين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 7 ساعات
لا يجوز لاحد ان يحرم اي شي الا بدليل من القرآن واما اجتهاد العلماء فليس ملزم للامه عامة
ابوباسم[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 7 ساعات
اقدّر قول الشيخ المغامسي .الله يحفظه”
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 7 ساعات
تكفى ترجع لنا مثل أول يشيخ
نبي المواعظ والقصص والعبر
أشغلك الدف والمعازف
والله نحبك فاالله يشيخ صالح
نبي ترجع مثل ماعهدناك
قصص الأنبياء وقصص الأرض ومواعظ الموت
خل المعازف والدفوف
لأهل العلم
تكفى يشيخ
طلبناك🤗
سبحان الله[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 7 ساعات
لا اقول سوء لا حوله ولا قوة الا بالله يارب ارحمنا واغفر لنا وكن معنا الاحرام معروف والحلال معروف اي معازف فهيا حرام حرام حرام مهما كان
ابو نواف[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 ساعات
حنا عندنا عقل نعرف وش الصح من الخطاء