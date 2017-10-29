فيديو| المغامسي: عزف السلام الملكي ليس مٌحرم

حمود العنزي(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن المعازف التي تستخدم لأغراض مثل أفراح الأعياد المعروفة مثلًا في الحجاز أو في نجد والإمارات والكويت ومصر وغيرها، فهذه لا تدخل عنده في التحريم، وأنه لم يحل يومًا الأغاني وإنما تحدث عن المعازف فقط وهناك فرق بينهما.

وقال المغامسي رداً على سؤال متصل ببرنامج ” الباقيات الصالحات ” في قناة دبي : ” أنا قلت بالنص إن المعازف على إطلاقها صعب القول بتحريمها كلها، فأما الأغاني المعروفة الآن في زماننا هذه فهي حرام ” .

وتابع: ” كل ما يعرف بفواصل الأخبار وكذلك ما يتعلق بما يعرف بالسلام، كالسلام الملكي أو الأميري أو الدولي أو الجماهيري فهو لا يدخل عندي في التحريم، فهي معازف استخدمت في شيء آخر، وهذه من حيث الجملة من الصعب عندي القول بتحريمها، موضحاً أن ما يتعلق بالمفاصل كالسلام والشعبيات الأفراح فهذه لا تدخل عنده في الحرمة ” .