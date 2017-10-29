فيديو| رغم تعرضه للضرب المبرح.. حارس ” صراف آلي ” يحميها من السرقة

متابعات(صدى):

استطاع حارس أمن هندي، إفشال محاولة سرقة نقود ماكينة ” صراف آلي “، من أحد اللصوص في شجاعة رغم تعرضه للضرب بمطرقة في أنحاء مختلفة من جسده.

وأظهر مقطع فيديو، تعرض حارس الأمن للضرب على يد اللص، الذي حاول سرقة الصراف الآلي لكنه لم ينجح، بسبب شجاعة الحارس وحمايته وتأمينه للماكينة.