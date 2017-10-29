جولة لمدير المنتخب ونائبه والمدرب باوزا لترتيب إقامة الأخضر بروسيا

نواف السالم(صدى):

أنهى مدير المنتخب السعودي ماجد عبدالله ونائبه عمر باخشوين والمدير الفني للمنتخب إدغاردوا باوزا جولتهم التفقدية في مدينة سانت بطرسبيرج الروسية، لوضع الترتيبات الأولية حول مقر إقامة الأخضر خلال منافسات كأس العالم 2018م.

وتم خلال الجولة التي انطلقت يوم الاثنين الماضي واستمرت لمدة خمسة أيام الاتفاق مبدئيًا حول مقر إقامة المنتخب، والإطلاع على عددٍ من الملاعب التي من الممكن أن تكون مقرًا لإجراء تدريباته خلال المونديال.

وسيتم تأكيد الاتفاقية بعد إجراء قرعة المونديال التي ستُجرى في الأول من ديسمبر المقبل في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.