المالية تكشف أسباب عدم صرف الحوافز والبدلات

طلال الغامدي(صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان، عن أسباب عدم صرف الحوافز والبدلات والتي صدر قرار بإعادتها لموظفي الدولة،

ويرى الجدعان أن إعادة الحوافز والبدلات، ليس له تأثير كبير على الميزانية، في ضوء الإجراءات العديدة التي جرى اتخاذها من أجل رفع كفاءة الإنفاق، مؤكدا أن مشكلات تقنية هي السبب في عدم صرف الحوافز والبدلات، وأنه يجب على الإدارات المعنية حلها في إطار الميزاني.

وأضاف في حواره مع وكالة ” بلومبرج “: ” أن تقليل فاتورة الرواتب سيظل هدفاً، وأن ذلك لن يتحقق من خلال تقليص رواتب الموظفين، بل من تعيين أعداد أقل بدلاً من المتقاعدين سنوياً “.

وأوضح الجدعان، أن إصدار السندات الدولية لن يكون بالدولار فقط، وإنما من خلال عملات أخرى أيضا، موضحاً أنه في المرحلة الراهنة ليست هناك حاجة إلا إلى الدولار.