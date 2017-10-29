المالية تكشف أسباب عدم صرف الحوافز والبدلات
كشف وزير المالية محمد الجدعان، عن أسباب عدم صرف الحوافز والبدلات والتي صدر قرار بإعادتها لموظفي الدولة،
ويرى الجدعان أن إعادة الحوافز والبدلات، ليس له تأثير كبير على الميزانية، في ضوء الإجراءات العديدة التي جرى اتخاذها من أجل رفع كفاءة الإنفاق، مؤكدا أن مشكلات تقنية هي السبب في عدم صرف الحوافز والبدلات، وأنه يجب على الإدارات المعنية حلها في إطار الميزاني.
وأضاف في حواره مع وكالة ” بلومبرج “: ” أن تقليل فاتورة الرواتب سيظل هدفاً، وأن ذلك لن يتحقق من خلال تقليص رواتب الموظفين، بل من تعيين أعداد أقل بدلاً من المتقاعدين سنوياً “.
وأوضح الجدعان، أن إصدار السندات الدولية لن يكون بالدولار فقط، وإنما من خلال عملات أخرى أيضا، موضحاً أنه في المرحلة الراهنة ليست هناك حاجة إلا إلى الدولار.
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 9 ساعات
يعني انسوا من العلاوة للسنة الثانية .. المفروض تتوقف بدلات الوزراء والمراتب العليا أما المواطنين أصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة فالعلاوة حق لهم .. فنرى الملاييين تهدر على كرة القدم .. حسبنا الله وكفى به وكيلا .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 9 ساعات
لو ان محاربة الفساد جاده فعلا وتتم محاسبة كل فاسد في الدوله لتم استرجاع الملايين من الريالات الى ميزانية الدوله
و لو تم ايقاف المخصصات لكل مسؤل وامير في البلاد لاصبحت الميزانيه فائضه من الاموال
لماذا العوده على راتب الموظف المسكين ويترك الغني الشبعان والحرامي والمسؤل الفاسد ؟
مع الاسف ما يسمى بنزاهه ليست فعاله بجد ولا تستطيع محاسبة الجميع
اذا ارادت الحكومه ان تعيد الامور الى نصابها وتصحيح الوضع المالي فيجب ان تبداء في محاسبه الكبار اولا بغض النظر عن شخوصهم او صفاتهم والا في الموضوع ضحك على الذقون فقط
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 8 ساعات
طيب متى تنحل المشكلات التقنيةهذي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 7 ساعات
الله المستعان
ابوباسم[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 7 ساعات
التعاقدات هدر للميزانيه سواء مع افراد او شركات في الوزارات والجهات الحكومية بمبالغ تفوق رواتب الوزراء:: لماذا لايتم التعيين وفق نظام الخدمة المدنيه::”
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 6 ساعات
استغفر الله العظيم
والحمد لله ع كل حال
هذهـ اإنتي يا دنيا
تضحين في وجيهنا كذب
والله حيل كذب
ما على الدنيا عتب .. كل ما فيها أماني
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 6 ساعات
استغفر الله العظيم
والحمد لله ع كل حال
هذهـ إنتي يا دنيا
تضحكين في وجيهنا كذب
والله حيل كذب
ما على الدنيا عتب .. كل ما فيها أماني
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 6 ساعات
ابو عمار بارك الله فيك
من تطلب محاسبتهم اولاً وايقاف بدلاتهم ومخصصاتهم هم
من يضع ذلك الشي الذي تشتكي منه انت وانا بمعنى هم همزة الوصل علم
مواطن 2017[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 ساعات
مالفت إنتباهي قول معالي الوزير
” أن تقليل فاتورة الرواتب سيظل هدفاً، وأن ذلك لن يتحقق من خلال تقليص رواتب الموظفين، بل من تعيين أعداد أقل بدلاً من المتقاعدين سنوياً “
وهذا الكلام خطير ويعكس مدى عدم إدراك المسؤولين والوزراء بحجم معاناة المواطنين وبأن بينهم وبين المواطن
حاجز كبير
لأن مدلول هذا الكلام والتعليق يوحي بأن المسؤولين يرون بأن سبب ضعف الميزانية وهدرها هو راتب المواطن أو كثرت التوظيف والتعيين والتقاعد .. وهذا الأمر ليس بصحيح جملة وتفصيلا
لأن ما نراه على أرض الواقع يقول لنا عكس هذا .. فلا هي رواتب الموظفين مرتفعة ولا هي نسبة التوظيف مرتفعة بل تكاد تكون معدومة خلال السنين المنصرمة أما بخصوص المتقاعدين فمن العيب العيب العيب الحديث عنهم
أو المساس بمخصصاتهم المالية .. فهم رجال ونساء قد أفنوا عمرهم وشبابهم في خدمة هذا الوطن وبناءه فكان حقاً ولزاماَ على هذا الوطن أن يرد لهم هذا الجميل دون فضل أو منه .
أخي معالي الوزير لقد قلت بأن تقليل فاتورة الرواتب سيضل هدفاً لكم وهل في إعتقادك بأن حجم الرواتب الآن يكفي لقضاء حاجيات المواطنين والله إنه لايكفي ولن يكفي ومن يقول غير ذلك فهو إما منافق كاذب أو يعيش في عالم أخر غير الذي نعيش فيه ..أنتم يامعالي الوزير بهدفك هذا سوف تقتلون وتدفنون أصحاب الطبقة الوسطى هذا إن تبقى منهم أحداً الآن لأنني أعتقد بأن هذه الطبقى قد بدأت بالإندثار والتلاشي وأصحب الوطن ينقسم إلى طبقتين
طبقة غنية مخملية تعيش في قصور عاجية بنية فوق أكتاف الضعفاء وطبقة فقيرة كادحة همها أن تكسب قوت يومها وما يعينها على تسديد وقضاء حاجياتها الشهرية أما الطبقة الوسطى فقد ذهبت ولنا في قلوبنا عظيم العزاء والحزن والأسى على ذلك
تذكرة لأولي الألباب :
قال عز وجل: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 5 ساعات
كفيت ووفيت يا مواطن 2017
ابو رسيل[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 4 ساعات
كلام من ذهب الله يعطيك العافية
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 4 ساعات
خصر الحكي الخصة في التالي
طبقة علية القوم واكابرهم
سوف تعيش وتترفه
طبقة وسطى سوف تساير الحياة
طبقة محدودي الدخل
سوف تتدهور مادياً وتتفكك اسرياً
ذهبت السبع السمان
وسوف تأتي سبع عجاف
قانون القوي هو الذي سوف يسود
الرأسمالية عصر المادهـ
هذا المنطق وبكل اسف هو السائد والذي سوف يسود
الحمد لله ع كل حال
حسن عبيد مرسي[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 3 ساعات
مافي علاوة لسنة الثانية هل هذا صحيح لية انا مواطن ل ياخادم الحرمين الشريفين ياوزير المالية انا ادفع ايجار شقتين ل1- لاولاد اخوي الايتام وامي – وهذا غير مصاريفهم اليومية – وانا شقتي وغير القرض وعندي بنت مريض بالانمية المنجلية وانا انسان مريض ولا استطيع اتحرك كما كنت علاوة سنتين تكسر الظهر اتمنا حقيقي اتمنا ان تساعدوني لشر اء منزل وسط لجميع اولاد اخوي الايتام وامي وانا معهم في مكان واحد
اتمنا ارسال رسالتي كل مسئول من الملك سلمان بن عبدالعزيز الى محمد بن سلمان او رجال الخير تعبت والله تعبت وغلاوتكم عند أبو متعب ونايف وسلطان رحمهم الله
صادق الوعد[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 3 ساعات
مشروع الربوت متى ينتهي اهم شي ..
نبي فلة …
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يخيبك ويخيب رجاك
بنت السعودية[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل ترليون يتبعها تريولينات ماسببت عجز في الميزانية ورواتب المساكين هي السبب مايطمنا الا قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار
آلم مواطن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله والله والله ماتشوفون الخير ولا الزيادة حتى مع إنها حق من حقوق الموظف العلاوة السنوية . يعني درجة كل موظف واقفه يعني عند التقاعد ماتحسب لك السنوات اللي ماحصلت فيها على العلاوة السنوية.
((دغريري))[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 40 دقيقة
عذآب الرحيل. …
أول مرة أوافقك الرأي. ..
فعلاً. .. فووق فووق. ..او فوق. .وسطى سفلى اعانكم واعاننا الله. .بنعاني كثييير
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى