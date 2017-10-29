العمل: توفير 100 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان الأشد حاجة

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان، اتفقا على تأمين سكن ملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة إلى السكن.

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق تضمن وضع معايير للفئة الأشد حاجة إلى السكن من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وإعداد قائمة بـ100 ألف مستفيد، تشمل بياناتهم ومستوى الحاجة والمنطقة الجغرافية، وفقا لصحيفة الحياة.

وأوضحت المصادر، أن وزارة العمل حصلت على فتوى تبيح استخدام أموال الزكاة لمصلحة السكن، ما سيسهم في توفير حلول تمويلية لهذه الفئة.