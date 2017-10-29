العمل: توفير 100 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان الأشد حاجة
أكدت مصادر، أن وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان، اتفقا على تأمين سكن ملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة إلى السكن.
وأوضحت المصادر، أن الاتفاق تضمن وضع معايير للفئة الأشد حاجة إلى السكن من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وإعداد قائمة بـ100 ألف مستفيد، تشمل بياناتهم ومستوى الحاجة والمنطقة الجغرافية، وفقا لصحيفة الحياة.
وأوضحت المصادر، أن وزارة العمل حصلت على فتوى تبيح استخدام أموال الزكاة لمصلحة السكن، ما سيسهم في توفير حلول تمويلية لهذه الفئة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 8 ساعات
الأشد حاجة يركضون وراء سراب معكم ماناخذ منكم غير جعجعه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات
بالتوفيق
alfahd42[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات
بيجيب الله خير ان شاء الله تفائل يا اخوي ابو فهد
القرشي[ عدد التعليقات: 1838 ] نشر منذ 5 ساعات
دام أن وزارة العمل حصلت على فتوى تبيح استخدام أموال الزكاة لمصلحة السكن : ما اقول غير
الله يستر مما هو آت على هؤلاء الفقراء والمحتاجين وكبار السن والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة
والأيتام والأرامل والمطلقات اللائي لا عائل لهن .
لماذا يأخذون من اموال الزكاة لتمويل مشاريع سكنية لهم وهم في الأساس ممن تم قبول طلباتهم من قِبل
وزارة الإسكان عبر بوابة سكني .
وقد تم إعتماد أسمائهم جميعآ كمستفيدين مستحقين للسكن بعد أن إنطبقت عليهم شروط وزارة الإسكان
من أجل الحصول على سكن ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .