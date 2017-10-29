حملة تشجير واسعة داخل بريدة ومنتزه القصيم

سالم المطيري(صدى):

تفاعلًا مع مبادرة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، تحت عنوان ” أرض القصيم خضراء “، أقدم أكثر من 70 متطوعا في ” بريدة ” لتنفيذ حملة تشجير واسعة داخل المدينة، ومنتزه القصيم الوطني.

وشارك مجلس شباب القصيم بتنسيق مع لجنة شباب بريدة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة، في الحملة وغرس 1000 شتلة منوعة من شجر الطلح المحلي والغاف والسمر والغضا والأرطى.