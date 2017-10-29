فلسطين تصف إقامة حي استيطاني جديد بالقدس بـ ” أكثر القرارات خطورة واستفزازا “

القدس(صدى):

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرارا اتخذه الاحتلال الإسرائيلي بإقامة حي استيطاني جديد شمال القدس المحتلة بأنه ” من أكثر القرارات الاستيطانية التصعيدية خطورة واستفزازا للشعب الفلسطيني وإرادة السلام الدولية “.

وأوضحت الوزارة، في بيان تعقيبا على قرار حكومة إسرائيل إقامة حي استيطاني جديد يضم أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة في منطقة مطار قلنديا شمال غرب مدينة القدس المحتلة، أنه ” محاولة احتلالية مكشوفة وحاسمة لفصل القدس الشرقية المحتلة عن امتدادها الفلسطيني “.

وأكدت أن إقامة الحي يعني قطع الطريق أمام أي حلول سياسية لقيام دولة فلسطين تكون القدس الشرقية عاصمة لها وسد الباب أمام أي تواصل بين شمال القدس والضفة الغربية، مطالبة الإدارة الأمريكية بتحديد موقفها بوضوح من الاستيطان وعمليات تعميقه وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين وموقفها من تداعياته الخطيرة على الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات خاصة دور الاستيطان في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وقبل بدء المفاوضات.