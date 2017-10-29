مقتل جندي أمريكي في تحطم مروحية بأفغانستان

واشنطن(صدى):

قتل جندي أمريكي، وأصيب 6 آخرين في حادث تحطم مروحية تابعة لحلف شمال الأطلسي ” ناتو ” في إقليم ” لوغار ” شرقي أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم حاكم الإقليم سليم صالح، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المروحية اصطدمت بشجرة لدى تحليقها بمنطقة خاروار ما أدى الى سقوطها.

وأشارت البعثة العسكرية التي يقودها حلف “ناتو” في أفغانستان إلى أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب ستة من زملائه.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاط المروحية لكنها قالت إن الحادث أسفر عن مقتل 12 جنديا بيد أن “ناتو” نفى تلك المزاعم.