خبير مناخي يتوقع بحالة عدم استقرار جوي بداية من اليوم

عادل الحربي(صدى):

أوضح توقع المختص في مجال الطقس والخبير المناخي تركي الجمعان، أنه يتوقع أن يسود حالة من عدم الاستقرار الجوي يصاحبها هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية الغربية وسواحلها، خاصةً أبها وعسير ومرتفعات مكة المكرمة، بدايةً من اليوم الأحد.

وقال الجمعان، إن الحالة المتوقعة ستنشأ عن تدفق الهواء البارد على شرق المتوسط مع نشاط منخفض للبحر الأحمر، متوقعاً أن تستمر تلك الحالة عدة أيام على أن تتراجع منتصف الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن الحالة الجوية الحالية تعد أول حالة وسمية تمر بها البلاد هذا الموسم.

وأكد الخبير المناخي، أن هناك تقلبات مناخية كبيرة وهطول أمطار، ستشهدها المملكة خلال هذا الموسم.