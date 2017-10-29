اليوم.. مثول محمد العويس أمام الرقابة والتحقيق

نواف السالم(صدى):

يمثل اللاعب محمد العويس، صباح اليوم الأحد، أمـام هيئة الرقابة والتحقيق في الرياض لأخذ أقواله حول قضية انتقاله من الشباب إلى الأهلي.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أصدر قرار بتحويل ملف انتقال اللاعب من الشباب إلى الأهلي، لهيئة الرقابة والتحقيق.

يذكر أن مركز التحكيم الرياضي السعودي، اتخذ قرارا ببطلان اتفاقية انتقال اللاعب الموقعة بين النادي الأهلي ونادي الشباب وما ترتب عليها من تنازلات، ورفض العقد المبرم بين اللاعب والنادي الأهلي.