اليوم.. مثول محمد العويس أمام الرقابة والتحقيق
يمثل اللاعب محمد العويس، صباح اليوم الأحد، أمـام هيئة الرقابة والتحقيق في الرياض لأخذ أقواله حول قضية انتقاله من الشباب إلى الأهلي.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أصدر قرار بتحويل ملف انتقال اللاعب من الشباب إلى الأهلي، لهيئة الرقابة والتحقيق.
يذكر أن مركز التحكيم الرياضي السعودي، اتخذ قرارا ببطلان اتفاقية انتقال اللاعب الموقعة بين النادي الأهلي ونادي الشباب وما ترتب عليها من تنازلات، ورفض العقد المبرم بين اللاعب والنادي الأهلي.
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 11 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
هلكتو اللاعب والله دمرتو نفسيته
وعنده مباراه بعد بكره ويش القصد
باذن الله ربي ينصرك يالاهلي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 10 ساعات
موفق ياكابتن وموفق الملكي😊💚
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 9 ساعات
ان شاء الله كلبوش واقالة اللي بالي
العالميه من الملعب قويه[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 9 ساعات
باذن الله شطب نهائي وتهبيط النادي الى الدرجه الاولى ان ثبت ما يستحق ذلك
سعيداان[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 5 ساعات
لا أعلم مالذي دعى الأهلي واللاعب بأن يلجأوا لتلك الفعلة المشينة أخلاقيا
moode[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
قضية العويس التي تم الحكم فيها اعادة فتحها
وقضية علي خميس النصر الي عقوبتها تصل لسجن وهبوط درجة اولى تغلق
يجب تصعيد الامور لفيفاء لنهاء هاذي المهذلة
moode[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي فعلة ؟؟ نادي تعاقد وكسب الاعب
لكن مشكلة الاهلي انه وقف قدام الهلال واخذ اللاعب من فوق خشومهم
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض قبل ان يستدعىى اللاعب
المفروض يستدعى عوض خميس وشيكه ابو 6 مليون ومن حرره له
وبأي صفه حرروه له ادارة الازرقني
اما قضية تنهي الامور بشكل ودي وحب خشوم
لا مايصير