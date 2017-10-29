التجارة تضبط 120 ألف عبوة مزورة بأسماء تجارية معروفة
ألقت وزارة التجارة والاستثمار، القبض على عمالة تستغل مسكنا شعبيا لتزوير عبوات بأسماء تجارية معروفة، بعد تلقيها بلاغا من مواطن بخصوص المسكن.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بالتعاون مع الجهات الأمنية باشرنا بلاغ مواطن، وضبط عمالة تستغل مسكناً شعبياً لتزوير عبوات بأسماء تجارية معروفة “.
وتابعت : ” تمت مصادرة الكميات المضبوطة وقدرها 120 ألف عبوة مزورة، وإغلاق المقر، وتسليم 14 عاملاً مخالفاً للجهات الأمنية تمهيداً لإبعادهم عن البلاد ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة
قـــــــــــــواهم الله .👍.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36744 ] نشر منذ 7 ساعات
لابارك الله فيكم من عماله فاسده ,, هو حنا ناقصين أذاكم ,,
.. حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, جزاك الله خير اخي المواطن ، وكذالك رجال وزارة التجاره ، الف الف شكر لحضراتكم يا كرام ,,