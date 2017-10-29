التجارة تضبط 120 ألف عبوة مزورة بأسماء تجارية معروفة

حمود العنزي(صدى):

ألقت وزارة التجارة والاستثمار، القبض على عمالة تستغل مسكنا شعبيا لتزوير عبوات بأسماء تجارية معروفة، بعد تلقيها بلاغا من مواطن بخصوص المسكن.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بالتعاون مع الجهات الأمنية باشرنا بلاغ مواطن، وضبط عمالة تستغل مسكناً شعبياً لتزوير عبوات بأسماء تجارية معروفة “.

وتابعت : ” تمت مصادرة الكميات المضبوطة وقدرها 120 ألف عبوة مزورة، وإغلاق المقر، وتسليم 14 عاملاً مخالفاً للجهات الأمنية تمهيداً لإبعادهم عن البلاد ” .