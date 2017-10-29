مدني الرياض يسيطر على حريق في محولات محطة تنقية مياه بويب

طلال الغامدي(صدى):

سيطرت فرق الدفاع المدني بالرياض، على حريق شب في محطة مياه بويب، التابعة لشركة المياه الوطنية بمدينة الرياض، دون خسائر في الأرواح.

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أن أضرار الحريق اقتصرت على غرفة المحولات الكهربائية التي تعمل على تشغيل المحطة، إضافة إلى المعدات الخاصة بها، مشيرا إلى اتخاذها الحلول المؤقتة والعاجلة التي تضمن استمرارية ضخ المياه للعملاء لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بالمحطة في غرفة المحولات الكهربائية.

وتوجه وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، لموقع المحطة للاطمئنان على الوضع القائم، وتقييم الآثار التي نجمت عن الحريق، ووضع الخطط، للحد وبشكل عاجل من التأثيرات المصاحبة للحريق وعلى مستويات ضخ المياه لمدينة الرياض.