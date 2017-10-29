الأرصاد تحذر من موجة غبار وانعدام رؤية بالجوف

علي العنزي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية حتى الساعة الرابعة فجر اليوم الأحد، على طبرجل تمتد الى سكاكا والقريات ودومة الجندل.

وأوضحت الأرصاد، أنها تتمثل باستمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من ١ كم.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه يدعو المواطنين والمقيمين، لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

وأضاف أنه يأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.