ملياردير هندي عمل بالمملكة منذ 32 عاما يرشح نفسه للانتخابات في بلاده

نايف السالم(صدى):

تقدم الملياردير الهندي براكاش رآنا، الذي يعمل في المملكة منذ 32 عامًا، والبالغ ثروته 3.3 مليار روبية ‏- ما يعادل 191 مليون ريال – ،‏ أوراق ترشحه في الانتخابات التشريعية عن منطقة ” هيمشال باردايش “.

ووعد رآنا، خلال حملته الانتخابية، بأنه سيتبرع براتبه عن عضويته في البرلمان للفقراء ‏إذا فاز في الانتخابات، موضحا أن حلم والده كان أن يخدم الشعب، وأنه ترشح لتحقيق ذلك الحلم، وأنه كان ‏يتبرع دائما بـ10٪ من دخله من أجل إسعاد الناس. وكان الملياردير الهندي قد انتقل للإقامة في المملكة عام 1985، واستقر هنا كمستثمر له شراكات عديدة ناجحة في مجالات النقل والبناء والألماس والهندسة والمعدات، وعمل لديه في شركة إنتاج ” الألماس ” ‏700 هنديًا، كما وظف 80 شخصا آخرين في منطقته في الهند.

وتكشف معيشة أسرة الملياردير الهندي الفارهة حجم الأموال التي لديه، فلديهم منزل كبير، وطائرة، ويمتلك مساحة كبيرة من الأراضي الخضراء حول منزله، إضافة إلى أنه يمتلك طائرة خاصة أخرى، وتصل ثروته المنقولة والثابتة، التي دونها في الأوراق الرسمية إلى 3.3 مليار روبية.