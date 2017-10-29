ملياردير هندي عمل بالمملكة منذ 32 عاما يرشح نفسه للانتخابات في بلاده
تقدم الملياردير الهندي براكاش رآنا، الذي يعمل في المملكة منذ 32 عامًا، والبالغ ثروته 3.3 مليار روبية - ما يعادل 191 مليون ريال – ، أوراق ترشحه في الانتخابات التشريعية عن منطقة ” هيمشال باردايش “.
ووعد رآنا، خلال حملته الانتخابية، بأنه سيتبرع براتبه عن عضويته في البرلمان للفقراء إذا فاز في الانتخابات، موضحا أن حلم والده كان أن يخدم الشعب، وأنه ترشح لتحقيق ذلك الحلم، وأنه كان يتبرع دائما بـ10٪ من دخله من أجل إسعاد الناس. وكان الملياردير الهندي قد انتقل للإقامة في المملكة عام 1985، واستقر هنا كمستثمر له شراكات عديدة ناجحة في مجالات النقل والبناء والألماس والهندسة والمعدات، وعمل لديه في شركة إنتاج ” الألماس ” 700 هنديًا، كما وظف 80 شخصا آخرين في منطقته في الهند.
وتكشف معيشة أسرة الملياردير الهندي الفارهة حجم الأموال التي لديه، فلديهم منزل كبير، وطائرة، ويمتلك مساحة كبيرة من الأراضي الخضراء حول منزله، إضافة إلى أنه يمتلك طائرة خاصة أخرى، وتصل ثروته المنقولة والثابتة، التي دونها في الأوراق الرسمية إلى 3.3 مليار روبية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 12 ساعة
الهنود مهم بسيطين
عندي واحد هنا دوب مالنا سته شهور من تعرفنا على بعض
وجاب لي سنتر بوينت
وسيتي ماكس
ورد تاغ
وكلهم هنود أثرياء ومن كبار رجال الأعمال فاالخليج والأمارات
الحين إي واحد يقولي شايفني هندي
أقوله لا والله الا شايفك عربي يبو🤗🤗🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة
صحيح كلامِك يخوي ســـــــــعد الهنود مهم بسيطين وفيهم أغنياء يملكون ألمليارات و ألملاين .😊.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 11 ساعة
هندي راح يبي يشتري جناح في أفخم برج فاالعالم يسكن فيه
قالو له معليش
حن نعطي باالطابق
تخيل أشترى دور كاااااامل🤗🤗🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههه. أخاف أشترى ألبرج وإللي حـــــوله .🤔😅🤔😊🤔.
nasser atmi[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرزقة و يرزقنا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 5 ساعات
من جد وجد ,, يستاهل ,,
صايد الطرايد[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 4 ساعات
لا تنسي كفيلك الأول مكن رايح فيها مديون كان عندي عمال باكستانى موتري 2001 مكسر ومشلخ والباكستانى معه كامري2010 جي ال
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 4 ساعات
السماء لا تمطر
ذهباً ولا فضة
هندي او غيرهـ
اجتهد ثابر وبعد الكسل
وقبل ذلك توكل ع الله
ولن يضيعك الله
حنا مشكلة البعض منا يحصل دراهم ع طول
باي باي يومي عيدي هذا حكي ليس بحديث ولا ايه
لا يعتد به ذولي يحسبون للقرش الف قيمة وقيمة
رحم الله احمد شوقي حين انشد
وما نيل المطالب بالتمني … ولكن تؤخذ الدنيا غِلابا”