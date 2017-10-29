النيابة العامة توضح حقوق الموقوف والمجني عليه
أوضحت النيابة العامة، حقوق المقبوض عليه عند ضبطه، والمجني عليه، ومن ينوب عنه، وذلك في إطار نظام الإِجراءات الجنائية.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، إنه ” يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. مادة 2 الإجراءات الجزائية ” .
وأشارت إلى أنه ” لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. مادة 2 الإجراءات الجزائية ” .
وأضافت: ” من حق المجني عليه، أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص. مادة 16 الإجراءات الجزائية ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 12 ساعة
إن شاءالله خير🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة
. طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 8 ساعات
طيبن
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36744 ] نشر منذ 8 ساعات
خير ان شاء الله ,,
رعد ***[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 6 ساعات
أنشأ الله خير
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 6 ساعات
نسمع. جعجعة ولا نرى طحنا. البداوين. في الشرط والمرور. يمسكون كل يوم. وعنجهية الجاهليه. يفتشوك. غصب عنك. ويتكلم عليك. وفتش اغراضك. ولا حس ولا خبر. عندنا أوامر. والبشارع العام فكونا من التصاريح. الرنانة. يجب تثقيف. اخوان بدوا. وتعليمهم. الأدب والاحترام. والمعاملة. وليس المواطن.
رعد ***[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 6 ساعات
هم مع القضاة والله انهم مايحركون ساكن عند القاضى كأن الواحد منهم بنفس الجلسة ضيف شرف لالك ولاعليك ولازيارة للسجون ولالوحات إرشادية لارقامهم بالعنابر ولاحاجة تنبه السجين إن النيابة له ليست عليه عاتبت مدير النيابة العامة بمنطقتى لعدم الدخول عليه إلابشق الانفس ولعدم زيارة السجن قال لى من يستطيع زيارة المساجين كلهم لانهم كثرقلت له هذى وضيفتك والمساجين المظلومين والمتأخرين ومن جلس بدون محاكمة بذمتك لانك لم تشرف عليهم ولم تظع مايدلهم عليك واللذى نفسى بيده إنه سكت