النيابة العامة توضح حقوق الموقوف والمجني عليه

عادل الحربي(صدى):

أوضحت النيابة العامة، حقوق المقبوض عليه عند ضبطه، والمجني عليه، ومن ينوب عنه، وذلك في إطار نظام الإِجراءات الجنائية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، إنه ” يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. مادة 2 الإجراءات الجزائية ” .

وأشارت إلى أنه ” لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. مادة 2 الإجراءات الجزائية ” .

وأضافت: ” من حق المجني عليه، أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص. مادة 16 الإجراءات الجزائية ” .