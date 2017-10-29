فيديو| هازارد يمنح تشيلسي فوزا صعبا على بورنموث

لندن(صدى):

حقق نادي تشيلسي الفوز على بورنموث بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد إيدن هازارد من تسديدة عاقب بيها أصحاب الأرض على الأداء الدفاعي السيء بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني بعد أن سدد بقوة لتمر الكرة نحو شباك أسمير بيغوفيتش مسجلا ثالث أهدافه في آخر ثلاث مباريات مع الفريق اللندني.

وظل بورنموث، صاحب المركز قبل الأخير، في إطار المنافسة طوال المباراة بينما بدا أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي مرتاحا بعد إطلاق الحكم لصفارة النهاية.

وظل تشيلسي في المركز الرابع برصيد 19 نقطة متراجعا بفارق تسع نقاط خلف مانشستر سيتي.