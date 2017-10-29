ترامب: سننشر جميع وثائق اغتيال جون كنيدي

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر جميع الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الراحل جون إف. كنيدي باستثناء الوثائق التي تتضمن أسماء وعناوين أشخاص مازالوا على قيد الحياة.

وأوضح ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر مشيرا إلى جون كيليكبير موظفيه ” بعد مشاورات دقيقة مع الجنرال كيلي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالات أخرى سأنشر كل ملفات جيه.إف.كيه باستثناء أسماء وعناوين أي شخص ورد ذكره ومازال على قيد الحياة “.

وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد أعلنوا أنه سيتم الإفراج عن 2800 وثيقة بشأن التحقيقات في اغتيال جون كينيدي عام 1963، فيما سيتم مراجعة الوثائق المتبقية على مدى 180 يوما.