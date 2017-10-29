ترامب: سننشر جميع وثائق اغتيال جون كنيدي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر جميع الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الراحل جون إف. كنيدي باستثناء الوثائق التي تتضمن أسماء وعناوين أشخاص مازالوا على قيد الحياة.
وأوضح ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر مشيرا إلى جون كيليكبير موظفيه ” بعد مشاورات دقيقة مع الجنرال كيلي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالات أخرى سأنشر كل ملفات جيه.إف.كيه باستثناء أسماء وعناوين أي شخص ورد ذكره ومازال على قيد الحياة “.
وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد أعلنوا أنه سيتم الإفراج عن 2800 وثيقة بشأن التحقيقات في اغتيال جون كينيدي عام 1963، فيما سيتم مراجعة الوثائق المتبقية على مدى 180 يوما.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 12 ساعة
ترامب جالس يلعب على الوتر الحساس للأميركيين
والوثائق ستنشر فاالربيع المقبل يعني بعد6شهور من الأن
و2800وثيقة كفيلة بأشغال الشعب الأميركي لعدة سنوات
قد تصل الى ولاية أخرى لترامب
مع العلم ياأخوان إي وثائق سرية تحتوي على آسماء لأشخاص محددين لن يتم نشرها
لأنها ليست موجودة
أو بمعنى أصح تم أتلافها🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 12 ساعة
مع العلم إن جميع الوثائق التي ستنشر
مافيها ولا وثيقة تحمل معنى أساسي او خبر عن حقيقة أغتيال كينيدي
وإن وجدت مثل هذي الوثائق فإنه سيتم تدميرها
علشان ماتطلع للعلن🤗🤗🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 10 ساعات
. 🆗. 🆒.🆗 .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 7 ساعات
انشر او لاتنشر ,, ايش الفيده ,,
,, الرجل قفطوه من خمسين سنه ، بليت عظامه واخرثت الوثايق ,,
,, لكن اغسل بقيتها واصطبح منها واغتبق ,,
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 7 ساعات
وفقا للنظام الامريكي فان السرية ترفع عن الوثائق بعد مرور فترة زمنية معينه تصل الى 25 عاما, مما يعني ان السرية كانت سترفع عن هذه الوثائق على اي حال ,يعني هو لم يصنع شيئا وانما نسب الفضل في ذلك الى نفسه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 5 ساعات
قصدك24سنة.