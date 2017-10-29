العاصفة ” فيلبي ” تتشكل قبالة كوبا في طريقها نحو فلوريدا

واشنطن(صدى):

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن العاصفة المدارية فيلبي تشكلت قبالة كوبا، مثيرة أمطارا غزيرة على الجزيرة مع اتخاذها مسارا من المتوقع أن يضعها قرب جنوب فلوريدا خلال الليل.

وقال المركز الذي مقره في ميامي إن من المتوقع أن تتحرك العاصفة، التي تثير رياحا تقترب سرعتها من 65 كيلومترا في الساعة، قبالة الساحل الشمالي لكوبا ثم تتجه نحو فلوريدا كيز أو الطرف الجنوبي من شبه جزيرة فلوريدا.