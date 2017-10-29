حساب المواطن يوضح حقيقة إصدار خطابات لهيئات حكومية بشأن صك الإعالة
كشف حساب خدمة العملاء ببرنامج ” حساب المواطن “، عن حقيقة إمكانية إصدار خطابات لوزارات وهيئات حكومية مختلفة للحصول على صك الإعالة المطلوب من قبل الصندوق.
وأكد أن حساب المواطن لا يصدر أي خطابات لأي جهات رسمية، وذلك ردا على أسئلة المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منوها بأن كل من يزاول نشاط تجاري، يمكنه الاستفادة من برنامج حساب المواطن، بشرط الإفصاح عنه، حتى وإن لم تكن هناك عوائد.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات
اذا كان صحيح الشخص بيعطونه 147
والفاتورة للكهرباء بتكون تعرفتها من اول وات 19 هلله يعني الالف وات بتصير 190 ريال وهي اقل استهلاك للكهرباء بدون مكيف واقل من ثلاث مصابيح
الحسبه غير
alfahd42[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات
عادله
هلالي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 7 ساعات
متى بينزل علمونا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ 7 ساعات
علمتكم يعطونكم خمسه
وياخذون منكم خميستين
نوف[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 5 ساعات
147 ريال ذليتونا فيها ما تجيب أسواره ألعاب بالحكير عن نفسي الله لا يحوجني لكم طريق الذل لا تهواه ساقي
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا كثر الإشاعات على حساب المواطن وخاصة إشاعة قيمة الدعم الله يحفظ حكومتنا ولاة امرنا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 1 ساعة
أللـــــــــــهمَ آمــــــــــين يـارب ألعــــــــــالمين تحفـــــظ حكــومتـــــنا وولاة امـــــــــــرنـا .💚💚💚.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 1 ساعة
اخوي alfahd42
عفواُ انت من وين مصدرك
اين المصدر حقك معلومات من اين ؟؟
147
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 43 دقيقة
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