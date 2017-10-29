حساب المواطن يوضح حقيقة إصدار خطابات لهيئات حكومية بشأن صك الإعالة

عادل الحربي(صدى):

كشف حساب خدمة العملاء ببرنامج ” حساب المواطن “، عن حقيقة إمكانية إصدار خطابات لوزارات وهيئات حكومية مختلفة للحصول على صك الإعالة المطلوب من قبل الصندوق.

وأكد أن حساب المواطن لا يصدر أي خطابات لأي جهات رسمية، وذلك ردا على أسئلة المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منوها بأن كل من يزاول نشاط تجاري، يمكنه الاستفادة من برنامج حساب المواطن، بشرط الإفصاح عنه، حتى وإن لم تكن هناك عوائد.